【本報訊】旺角黑夜殺氣騰騰，昨凌晨三小時內發生兩宗傷人案，一名露背短裙性感婦與丈夫在便利店和醉漢爭執，醉漢「吹雞」召來四漢施襲，丈夫護妻被打至昏迷；另一28歲男子疑「屈人錢」，在朗豪坊對開遭十多名大漢狂毆，再擄往屯門痛毆及洗劫財物，警方重案組昨拘捕六人，正調查兩案是否有關。

護妻重傷男子姓李（48歲），頭部及腳部受傷，在伊利沙伯醫院留醫，情況嚴重，警方正追緝兇徒下落。據知，李任職麻雀館，結婚四年，37歲妻子為泰國人。

昨凌晨零時30分，李偕妻於通菜街一間便利店購物，當時李妻打扮性感，穿露背裝及短裙。據知事發時她在店內選購朱古力，丈夫在店外抽煙，其間與一名醉漢爭執，兩人轉身離開，卻遭醉漢纏着不放。

據讀者提供片段，當時醉漢躺在便利店門外，旁邊的報紙架也被推跌，李妻向他破口大罵，丈夫在旁勸阻，同時怒吼：「係都要搞我老婆！」醉漢站起身後，雙方繼續爭吵。

兩夫婦其後離開，但醉漢窮追不捨，一邊致電「拖馬」，一邊追上二人發生糾纏，混亂中女事主被拉跌，雙方扭作一團，李妻高呼：「Help me！Help me！」丈夫則着她「打電話報警吖！」此時四名男子衝出，片段中見到有人執起地上的鐵棍追打男事主，男事主被打中，與妻子雙雙倒地，兇徒及醉漢逃去。據知逞兇一方有人自稱新義安人馬。

新義安傷人 三小時兩宗

此外，前晚9時許，姓劉（28歲）男子在朗豪坊對開抽煙，突然四部私家車馳至，跳出八名大漢向他拳打腳踢。事主企圖突圍，反被大漢扯頭髮強行塞進車內毆打，劉揮手求饒沒人理會，再遭鐵枝狂打，事主最終被推進一輛七人車，絕塵而去。

消息稱，事主綽號「志豪」疑有黑幫14K背景，活躍元朗，屬九指華派系。據稱，屯門新義安一名男子與志豪的女友過從甚密，志豪聞訊帶同人馬到一單位捉姦，怒見女友衣衫不整，求對方除衫影相做罪證，並勒索一萬元。

事隔數日，志豪再向對方勒索一萬元，其後再向對方索錢，並相約前晚到旺角交收，據知對方早有埋伏，趁他現身朗豪坊，多名大漢便現身圍毆，並將他拖進七人車送往屯門青山青雲觀附近，其間掠去其手錶，並迫令他脫剩底褲後落車。

劉摸黑落山向村民求救，由警方送院治理，警方暫列非法禁錮、傷人、行使虛假文書等。警方關注三小時發生兩宗涉及新義安的傷人案，西九龍總區重案組昨晚拘捕六人助查。