本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎疫情反覆，昨日（18日）確診數字稍為回落至10宗，6宗本地個案，當中3宗無源頭，3宗與本地個案相關，另外4宗為輸入個案。另有約10宗初步確診。

3宗無源頭個案中，包括旺角諸聖中學15歲男生，3月12日發燒及咳嗽，同日最後上課，16日到流動採樣站接受檢測，其後確診，該間中學需要強制檢測及停課14天。另一人是35歲女市場經理，她在葵涌上班，3月6日已失去嗅覺，2日後求診，但未有應醫生要求檢測，直至15日最後上班，翌日開始有氣促，到社區檢測中心確診。餘下一人為36歲工程師，在荔枝角昌隆工業大廈上班，多次檢測不確定或陰性，衞生防護中心指此個案「懷疑已康復」。

3宗有關連個案均與URSUS Fitness健身群組相關，意味群組增至135人染疫。衞生署昨日不舉行疫情記者會，是3日內2度不設疫情記招。

政府昨晚公佈，有4棟大廈、2間公司及1間學校納入強制檢測。另外，將軍澳康盛花園第5座的比華利中英文幼稚園爆發上呼吸道感染個案，衞生署指上呼吸道感染徵狀與武肺相似，故該間學校亦須強制驗毒。任何在3月5日至18日期間曾身處上述地方的人士，須於3月21日或之前接受檢測。3月16日至18日已進行檢測者可獲豁免。如曾身處下列學校的受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶檢測，須於3月23日或之前交回。

3.18強制檢測大廈

新增1宗或以上確診個案的大廈

●太子大南街142-144號

●堅尼地城士美菲路85號寶德大廈

●荃灣綠楊新邨F座

●薄扶林翠海別墅A座

出現1宗或以上確診個案的工作場所

●葵涌葵昌路78-84號富都工業大廈2樓203室創科實業有限公司

●荔枝角長義街10號昌隆工業大廈8樓力安護衛有限公司

學校

●旺角白布街11號聖公會諸聖中學

●將軍澳康盛花園第5座地下（部份）及低層地下（部份）比華利中英文幼稚園

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

由於多棟大廈納入強制檢測，灣仔修頓遊樂場、西營盤李陞街遊樂場、堅彌地城遊樂場、西營盤社區綜合大樓及尖東加連威老道100號的流動採樣站均會延長服務日期至3月21日。旺角麥花臣遊樂場、油麻地鴉打街臨時遊樂場、九龍佐治五世紀念公園及東涌北公園流動採樣站延長至3月28日。

供所有市民

●黃竹坑遊樂場2號足球場（至3月21日）

●中環愛丁堡廣場（至3月21日）

●黃大仙廣場（至3月21日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至3月28日）

●旺角麥花臣遊樂場（至3月28日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至3月21日）

●元朗安興遊樂場（至3月21日）

●天水圍天瑞體育館（至3月21日）

●屯門建生社區會堂（至3月20日）

●沙田大會堂廣場（至3月21日）

●大埔社區中心籃球場（至3月21日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至3月28日）

供重開場所之強檢職員

●灣仔修頓遊樂場（至3月21日）

●鰂魚涌社區會堂停車場 （至3月21日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至3月28日）

●大角嘴櫸樹街（3月19日）

●尖東加連威老道100號（至3月21日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月21日）

供該區須強檢居民或職員

●鴨脷洲漁安苑霞安閣（3月18至19日）

●灣仔修頓遊樂場（至3月21日）

●西營盤李陞街遊樂場（3月21日）

●堅彌地城遊樂場（3月21日）

●西營盤社區綜合大樓（至3月21日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至3月21日）

●大角嘴櫸樹街（3月19日）

●尖東加連威老道100號（至3月18日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月21日）

供外籍家庭傭工

●中環遮打道行人專用區（3月14日及21日）

●銅鑼灣維多利亞公園興發街入口（3月14日及21日）

●荔枝角公園入口（3月14日及21日）

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至3.31

食環署宣佈，為達致「應檢盡檢」的目的，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒檢測，有關計劃的網上登記截止日期已延至3月31日，曾經登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。而根據計劃，檢測承辦商Prenetics Limited會負責提供採樣及檢測服務，檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可接受免費檢測服務。未有預約者將須自行繳付240元的檢測費用。

增3流動採樣站為外傭檢測

勞工處公佈，將於3月14日及21日，連續兩個星期日為外傭提供免費檢測服務，毋須預約，地點設在外傭經常聚集的地方，包括中環遮打道行人專用區、銅鑼灣維多利亞公園興發街入口及荔枝角公園入口，時間為上午10時至下午5時。

勞工處又呼籲職業介紹所和僱主鼓勵及協助外傭前往指定的流動採樣站，接受免費檢測。

北京3.15起禁深喉唾液陰性檢測者入境

北京市政府公佈自3月15日起，調整由香港入境北京人士有關核酸檢測的規定，由香港直航入境北京的旅客，必須持有香港特區政府認可的本地醫療機構發出的7天內有效核酸檢測陰性結果證明，而證明中註明的檢測採樣方式必須為鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子，6歲以下兒童則以咽喉拭子作為主要採樣方式。航空公司將在登機時查驗有關證明，如證明中未採取上述採樣方式或未註明採樣方式，將不予登機。港府呼籲市民留意，索取註明檢測採樣方式為鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子的核酸檢測陰性證明，並配合航空公司的登機查驗工作。

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

車牌筆試及排期服務3.15恢復

運輸署指於3月15日起恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務。因筆試服務暫停而未能筆試的考生，將陸續獲個別通知其新定的考試日期。同日亦將恢復駕駛考試排期服務，包括駕駛考試排期事務處即時申請的櫃位服務、處理首次及重考生駕駛考試申請、駕駛考試延期申請、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務。運輸署亦不忘呼籲進入駕駛考試排期事務處及筆試中心的市民使用「安心出行」流動應用程式。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月30日起提早運作。這些酒店除供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇這些酒店檢疫。

本港疫情

●確診（截至3月18日16:45）

11,350宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

203宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多15人出院（10907、10930、10969、11011、11030、11045、11060、11071、11073、11078、11097、11135、11200、11327、11340號個案）；

共10,824人（包括確診及疑似患者）。

●住院個案

283名確診者仍留醫；

10人危殆（1989、3496、6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10942號個案）；

10人嚴重（6386、7468、8221、9055、9135、10367、10585、10984、11040、11055號個案）；

其餘263人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●九巴68X／2月6及9日／第10711號個案

●的士TR8063／2月11日／第10836號個案

●紅色小巴NB4143／2月16至18日／第10856號個案

●的士UR2733／3月6至7日／第11211號個案

兩岸疫情 （截至3月18日09:00）

兩岸疫情最新情況：大陸17日新增6宗確診，均為境外輸入病例（天津3宗，上海2宗，廣東1宗）；大陸累計確診90,072宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診990宗，死亡個案10宗。

外國疫情（截至3月18日10:50）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.2億，全球死亡人數超267萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,960萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過53.7萬。巴西確診人數超過1,170萬，死亡人數超過28.5萬。印度確診人數超過1,143萬，死亡人數突破15.9萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。俄羅斯、英國、法國確診突破400萬。意大利、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

●西班牙正調查三宗注射阿斯利康疫苗後血栓（ Thrombosis）的個案。

不過，世界衞生組織周三表示，雖然多國暫時停用阿斯利康疫苗，但鑑於該疫苗帶來的抗疫效果大於潛在風險，因此仍建議繼續接種。

●丹麥研究發現，65歲以上武肺康復長者再感染風險較高，抗體保護率僅47%，而年輕人則達80%。

這項研究是根據丹麥去年兩波疫情的公眾檢測結果，而感染風險是指感染原始病毒株的風險。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 29,604,448 (537,992)

巴⻄ 11,700,431 (285,136)

印度 11,438,734 (159,044)

俄羅斯 4,368,943 (91,815)

英國 4,287,996 (126,068)

法國 4,169,274 (91,340)

意⼤利 3,281,810 (103,432)

⻄班牙 3,206,116 (72,793)

⼟⽿其 2,930,554 (29,696)

德國 2,610,769 (74,043)

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