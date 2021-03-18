在上一篇文章，我分享了疫情對我的一些影響，也讓我「賺到」了時間來進行一些籌備已久的項目。事實上， 這趟疫情也為我賺到更多的時間和家人相處。過去這麼多年，縱使不用出席海外學術會議，我總有大大小小和工作相關的宴會和活動需要親身參與，一般都會安排在晚上或周末進行，甚為繁忙；而我太太是一位生殖醫學專科醫生，她也是同樣忙碌不停。但在疫情下，我們一家人反而可以花更多時間一起相處，於我來說，絕對是難能可貴。

不用到處講學和出席會議亦容許我增加運動量，提升身體狀態。疫情前我每天僅夠時間跑5公里，但現在私人時間較充裕，可以跑8-10公里，而且每天有固定時間可以健身，這不但讓我有機會減磅，還降了血脂和血壓（大家仍記得三高與眼疾的關連嗎？）。有一些相熟的病人會驚訝地問：「譚醫生你還好嗎？怎麼好像瘦了一圈？」我都會愉快地解釋：「這可是我瘦身的成果！」

可能是與運動量增加了有關，也可能是與大大減少了進食「味精餐」有關，甚至與免受時差之苦有關，現在我每個晚上可以有7個小時以上的睡眠時間，入睡也變得容易了。

和大家一樣，我當然也期望盡快重拾「正常」狀況，可以和家人再上機外遊或與海外的學術界友人見面，熱烈地討論眼科的種種發展。執筆此刻，政府正為高危群組接種新冠肺炎疫苗。容許我鼓勵所有合乎資格的市民盡早參與接種計劃，理想的接種率很可能是我們重拾正常生活的第一步。我自己也將會在中大醫院接種疫苗，希望大家都能積極參與！

譚智勇教授 香港中文大學眼科中心總監