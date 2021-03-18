「香港冇屋係1,500蚊，就算床位都要4,000，唔做嘢生存唔到。」難民Inder全不懂廣東話，要靠同鄉繙譯，他直言在港沒有工作的權利，惟政府提供的津貼不足以維生，做黑工是唯一出路。

Inder是印度人，自小家貧沒讀書，19歲時花盡家人儲蓄付30,000多港元中介費來港打工賺錢，「當時只係想去外國賺錢，因為去香港嘅價錢最平，所以揀咗香港」。後來才知被中介欺騙，只能以難民身份留港，連工作權利都沒有。

盛載着全家脫貧希望的他來港七年，早期在屯門的洗衣房工作，月入14,000元，惟扣除租金及日常使費後，所剩無幾。兩年前向同鄉租用戶戶送賬戶任外送員，每日做足12小時，全年無休，只為賺錢寄回家鄉，撫養一家五口。

Inder深知同鄉把免費申請的賬戶以4,000元租給他「食水好深」，「好貴，要行好多次先賺到，但我冇得揀，我唔租仲有大把人肯租」。他透露，難民經常被剝削，就算做粗重又工時長的工作，薪金只有10,000多元，因此外送員可謂難民界「筍工」。

$3,500津貼難生活

他直言，難民在港租屋不易，七年來搬屋十多次，目前以3,000元月租銅鑼灣一個劏房床位，與另外三名難民同住。他指政府提供的1,500元房屋津貼根本不足以在港租屋，不少沒做黑工的難民只能瞓天橋底。另外，1,200元超市購物券亦有使用限制，部份生活用品是不能以購物券購買。單靠政府津貼，根本不能在香港生存。

根據資料，難民的生活津貼，由社署委託的香港國際社會服務社提供。現時每位成人可獲每月1,500 元房屋津貼、1,200 元超市現金券、300 港元雜項津貼以及不到 500 元交通津貼，孩童資助只有一半。