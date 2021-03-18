【本報訊】港府力谷市民接種疫苗，但何時才可與其他地區推行「疫苗護照」仍未有期。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆透露，有一至兩個國家冀與香港通關，但疫苗接種率須達至五成。

衞生防護中心總監林文健表示，通關、檢疫、社交距離等措施料會階段性放寬，但前提是本港疫苗蓋覆率須高達五成或以上。第二條件是若本港個案「清零」，但周邊國家疫情嚴峻，檢疫等措施則可能較遲放寬。

何栢良倡與日韓台商討

隨着歐盟等國推出「疫苗護照」，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆透露，亞洲有一至兩個國家冀與香港有雙邊協議，「我當然估泰國、新加坡、或者日本，但當然要兩邊都做得好先得」。他補充若兩地疫苗接種率高達六、七成，「好多條件都可以傾」。

不過，林文健引述世衞指，疫苗護照尚未成熟，「疫苗短缺，接種率都唔高，談何自由流動呢？」其次，世衞認為疫苗護照不公平，因為有人會較易取得疫苗，能較優先到其他國家，對發展中國家不公平。

港大感染及傳染病中心總監何栢良則認為要達到零感染才商討恢復外遊不可行，建議與日、韓、台等地建立疫苗護照，市民打齊兩針即可出遊，豁免兩地隔離，但為安全起見，亦可要求外遊回港的市民在回港首日、第五及第七日進行強制檢測。何建議港府在考慮商討建立疫苗護照時，需要有數據作基礎，如世衞對疫苗有最低的效用要求，即保護率要有五成以上。