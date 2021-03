科技大學社會科學部講座教授李靜君再被建制派狙擊。建制報章《星島日報》今日(19日)刊登報道,指李前年11月在台灣演講時,承認曾身穿「守護孩子」黃背心,站在防暴警察前,為示威者爭取時間撤退,並承認做過「香港法律下被定義為非法」的事。

報道引述身兼科大校董的民建聯立法會議員陳恒鑌指,其沒資格在科大任教。科大回應稱,校方尊重學術自由,同時任何人均須遵守法律。

報道:李以「革命性時刻」形容反修例示威

據《星島日報》報道,該報收到「圖文並茂」的消息,指李靜君前年11月前往台灣中央研究院演講,其間以英語發言時提及自己曾身穿寫上「守護孩子」的黃色反光衣,以身體為人盾、擋在防暴警察和示威者之間,為示威者爭取時間撤退。報道又指李於演講中承認,自己「做了很多事情,在香港法律下是被定義為非法」,但未有指明是甚麼事。

報道續指,李靜君在演講中以「革命性時刻」形容反修例示威,介紹示威者如何各司其職對抗警方,還分析黃色經濟圈等案例,指出市民已藉行動「把造就真正全球城市帶到了政治層面」,並總結稱「我們時代的革命,將是一場永久的革命,這場革命沒有盡頭,我們必須繼續建設香港,這也是一個建立共同體的過程」。

梁振英要求李「盡快自首」 科大:尊重學術自由

報道引述身兼科大校董的民建聯立法會議員陳恒鑌指,李靜君沒資格在科大執教。全國政協副主席、前特首梁振英更在Facebook分享報道,要求李靜君「盡快去警署自首」,否則請警方主動調查。

科大發言人回應稱,校方尊重學術自由,與此同時任何人均須遵守法律,科大要求所有師生按照國際標準及規範恪守學術操守,大學有既定機制處理對教職員的投訴,一切按規定執行。

《蘋果》已電郵李靜君查詢,正等候回覆。

學術專著屢獲殊榮 惟非首次被狙擊

李靜君去年底已曾被左媒狙擊,當時中聯辦旗下的《文匯報》和《大公報》憑其於論壇中一句「We don’t belong to China...We belong to the world.」,指控她「妄言香港不屬於中國」。李其後反駁指,報道扭曲其英語發言意思,所指是香港與國際社會在文化、意識及經濟層面上多方聯繫及深厚交往,認為報道「斷章取義,錯誤地把belongs該字繙譯成主權上的管屬」。

李靜君現任科大社會科學部講座教授,並獲「鍾士元博士教授席」的冠名教授席。據科大網站介紹,李過去25年在當代中國發展研究中提出社會學創見,是全球化和政治社會學的研究權威,以理論分析、比較民族誌研究方法見稱,學術專著屢獲殊榮,包括著名的李文森獎、愛麗絲・安士敦書獎、非洲亞洲研究書籍獎以及美國社會學會多個最佳著作獎。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!