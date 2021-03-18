【本報訊】美中高層在阿拉斯加會面前夕，多個關注人權的組織及人士先後到美國白宮前集會，其中美國港人組織「We The Hongkongers」創始人、前學民思潮成員許穎婷，聯同藏族及維吾爾族人士召開記者會，要求美方在會面中就人權議題向中國施壓。

獲逾30組織支持杯葛冬奧

兩年前撰寫《我來自香港，而非中國》一文的許穎婷，去年5月在美國波士頓愛默生學院畢業後曾回香港，但因國安法實施，基於人身安全等原因，最終決定返美。

許穎婷日前在記者會提到香港現正面對政治打壓，透露自己的朋友「不是在牢獄就是在流亡」，又透露她正尋求政治庇護，而出席記者會，將會成為她勾結外國勢力的證據。

她希望美中高層會面時，美國國務卿布林肯能提出關於香港、東突闕、西藏與台灣等問題，「進一步向對方（中方）施壓」。

許又提及明年在北京舉行的冬季奧運會，去年她跟夥伴開始推動「No Beijing 2022」計劃，促請美國杯葛2022北京冬奧，現時得到30多個組織支持，惟坦言有美國官員和當地奧委會人士反對，認為會懲罰運動員，但她並不認同，反認為杯葛奧運可保護曾批評中國的運動員，免受中國審查和干擾。