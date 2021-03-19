衞生署接獲首宗接種BioNTech「復必泰」武肺疫苗後死亡個案。根據醫管局提供的資料，該名66歲男子本身患有糖尿病、高血壓及高血脂症（「三高」），他於今日早上被發現在車內暈倒，送往大埔那打素醫院搶救無效證實死亡。

根據資料，他曾於入院前3日（即3月16日）在龍琛路體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗，他接種疫苗後在接種中心逗留觀察期間，並沒有不適紀錄。

許樹昌：不排除急性心肌梗塞死亡

中大內科及藥物治療學系系主任許樹昌表示，死者死因應待解剖才明確，他認為因死者本身有很多引致心血管疾病的高危因素，如高血壓及高血脂，不排除因急性心肌梗塞而自然死亡。

連同此宗個案，本港先後有8人接種疫苗後死亡；早前7宗個案均是接種科興疫苗，今次是本港首宗接種BioNTech「復必泰」武肺疫苗後死亡的個案。專家委員會早前指，7宗接種科興後死亡的個案皆與疫苗無直接關係。

梁子超：炎症反應應不足以觸發凝血或中風

呼吸系統專科醫生梁子超表示，長期病患者有高血壓及高血脂等，容易出現偶發性心血管或腦血管疾病；另外若血糖控制差，如飲食問題導致突然血糖過低，也可令病情惡化。

他指，即使接種疫苗後出現炎症反應，但相信只是局部炎症反應，稱炎症反應的嚴重程度應不足以觸發凝血或中風，「如果身體係咁邊緣狀況，打疫苗之後炎症反應大到構成風險，咁好多時日常生活好多因素，都會影響到身體有呢個風險，打唔打疫苗，不幸事件都會發生」。

他又指，全球接種逾億劑復必泰疫苗，於慢性病患者沒特別訊號顯示會增加中風或心血管病的風險，或顯示相關個案較平常個案數目多。

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