全國港澳研究會理事田飛龍的「忠誠廢物」論，與民建聯前立法會議員葉國謙隔空交火，不少政圈中人均抱花生友心態看事情發展，但也有些人認為，田不但未有收回言論，反而不斷提升論述層次，顯示有關說未必只是田個人看法，「即使唔係一個明確態度，亦一定係北京對整頓建制派嘅方向」，從北京一些官方說法，不難發現有忠誠廢物論的蛛絲馬迹，「而且目標唔只針對建制，仲有班港官」。

該政界人士指，建制派在北京提出愛國者治港、改變香港選舉制度後，只看到日後可分到政治好處越來越多，自然滿心歡喜，但他們似乎沒有留意，北京官方每提及愛國者治港、改變選舉制度，其實還有一句，就是改變選舉制度保障愛國者治港之外，「也對特別行政區管治團隊的能力和水準提出了更高的要求」，這一句顯示日後改變選舉制度後，北京將有另一套標準去評估建制派、港官能力。

「兩邊都有唔少黑材料」

當然這套標準沒有人知，但該政界人士說，「就咁睇，講明對能力和水準更高要求』，即係唔會再用𠵱家呢套標準去評估建制派、港官能力」。這正暗合田飛龍忠誠廢物論背後理念，「即係用新標準睇，好多建制，港官都係『廢物』級，用田嘅說法，呢班人一係自我提升，一係就叫你提早退休走人」。

有民主派人士也說，其實不少建制對忠誠廢物論反感之餘，也怕自己成北京眼中「廢物」，「有個建制中人話，各建制中人心知肚明過去畀人向北京打過唔少小報告，佢哋亦篤過唔少港官背脊，真係兩邊都有唔少黑材料」。該民主派相信，當民主派全部於建制內消失，「到時就輪到建制、港官入面嘅『廢物』被踢走」。

季陶

周一及周五刊出