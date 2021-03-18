【本報訊】47名民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪，至今僅11人獲准保釋，其餘各人被還柙獄中，未審先囚。葵青區議會主席、民主黨單仲偕昨探望黨友尹兆堅，形容尹面型較以前瘦削，但鬥志仍在，又鼓勵牆外人「要加油、頂住」。黃于喬指男友劉頴匡繼續做「黐信封」工作，惟速度竟較年齡大他一倍的囚友慢。關注囚權的立法會前議員邵家臻和張超雄指趙家賢受健康問題困擾，身在監獄醫院，「人明顯疲態」。

劉頴匡收信：似入蟲洞

單仲偕到荔枝角收押所探望尹兆堅後表示，兩人有傾談香港近日發展，亦談及下周二高等法院處理其保釋申請的消息，單仲偕形容「佢係開心嘅」。

劉頴匡女友黃于喬指出，劉開始收到信件，但日期是截至上周五，劉形容信件「好似跌入蟲洞咁，上星期發生嘅嘢，今日先收到，都好過冇收到」。她又謂，劉得知愛隊車路士晉級歐聯八強感高興，在獄中愛玩桌上遊戲，又呻寫字導致膊頭痛。

張超雄和邵家臻到赤柱監獄探望趙家賢，張稱趙精神不錯，但因身體一向有毛病，「都辛苦㗎」。邵家臻在社交網站指趙家賢耳朵受創，有高血壓、糖尿、五十肩等，身在監獄醫院，「人明顯疲態」，慨嘆「佢向來小心，竟被國安法搞上，真是不明白，至今仍不太接受」。

邵續指趙家賢暫未有收音機，加上獄中資訊有限，不知道范國威辭任區議員，亦不知岑敖暉、朱凱廸已經落『大棚』生活」。

到羅湖懲教所探望吳敏兒的屯門區議員朱順雅指，吳情況尚可，「始終佢有啲舊患，都係好痛，適應緊」。朱透露，吳前晚收到數十封由獄外寄來的信，「佢一路睇一路都好感動，好多謝外面嘅人對佢嘅關心，叫香港人撐住」。