【本報訊】城市大學日前被指有意更改校名，教務會有人提出改名為「南洋大學」或「華南大學」，及後有傳媒指「香港國際大學」也在考慮之列。坊間有指有關建議的名稱涉違中國教育部規範。校方昨日再度發聲明澄清，指目前坊間流傳的校名建議並非由校方提出，並沒預設立場。有城大教員相信中國教育部的規範不會直接用於香港。

教育部禁命名「貪大求全」

城大昨日發聲明重申，教務會有百多名成員，有委員指目前的校名不能反映該校近年的卓越學術與科研成果，故建議改名，與會教授普遍同意，並提出十多個改名建議；聲明又指，近年也有強烈聲音指城大應改名以配合大學長遠發展。校方對於教務會的各種提議持開放態度，會與不同持份者保持溝通，慎重考慮。

中國教育部去年8月公佈《高等學校命名暫行辦法》，要求大學改名「名實相符、準確規範，體現辦學理念，突出內涵特色，避免貪大求全」。第五條列明「不得冠以中華、中國、國家、國際等代表中國及世界的慣用字樣，也不得冠以華北、華東、東北、西南等大區及大區變體字樣」。

身兼城大社會科學部高級講師的教協會長馮偉華稱，擔心城大改名或令學生及校友失歸屬感，需尊重各方持份者。他續指，城大校方認為現有校名不夠「高檔次」，由於改名有一定難度，相信校方未有實質決定。有關中國教育部上述規範，馮稱過往這類指引不包括香港，相信不會直接套用於香港院校。

本報就《高等學校命名暫行辦法》是否適用於本港院校向教育局查詢，教育局回覆指，根據本港法例，大學改名事宜毋須按中國教育部的《高等學校命名暫行辦法》，城大改名屬校方內部管理事宜，如校方通過改名並通知教育局，當局會跟進。