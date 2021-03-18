【本報訊】滑翔傘近年在本港大受歡迎，惟學員急增同時，民航處規管政策未跟上發展，部份滑翔傘教練未獲取許可證即開設課程招生，教學質素參差下意外頻生。申訴專員公署昨宣佈主動調查民航處如何規管滑翔傘活動，強調處方有責任確保相關活動受適當規管。有本地滑翔傘組織歡迎調查，強調飛行員應遵守法例，如未持有合法許可證及相關資歷，絕不應開設課程，以免發生更多意外。

曾有人急降馬路撞車

申訴專員公署表示，滑翔傘活動近年在港漸趨普及，但事故頻生，如去年曾有滑翔傘急降馬路與車輛相撞，引起公眾關注。署方指初步調查顯示，民航處2017至19年間均沒有接獲以滑翔傘進行出租或受酬服務的許可證申請，2020年則接獲四宗。截至今年2月底，該處僅批出兩個有效許可證，然而網上卻有不少本地收費滑翔傘課程或體驗飛行的宣傳。

申訴專員趙慧賢強調，不當操作滑翔傘或影響本港空域運作，亦會對地面的公眾構成危險。民航處有責任確保活動受規管並跟進違法活動，故決定展開主動調查，審研民航處對滑翔傘活動的規管是否足夠。

翻查資料，近年與滑翔傘飛行活動相關的意外增加，如迫降馬路險捲入車底、野外降落被樹枝干擾致飛行員受傷等，其中2018年一名男子在大嶼山伯公坳玩滑翔傘後失蹤，最終證實發生意外不治。

民航處近年就相關活動制訂指引，根據《空運（航空服務牌照）規例》，任何人士未獲民航處處長批出許可證，以滑翔傘提供任何出租或受酬航空服務，即屬違法。現時本港共有八個指定空域供市民使用滑翔傘，包括西貢浪茄灣、馬鞍山及石澳等，飛行者須具備合適資格才可進行活動。

香港滑翔傘協會回應指，現時在港活躍的滑翔傘會員約有一百名，如有飛行員發生意外或涉違反法例，協會將調查並把資料交給民航處。協會歡迎申訴專員的調查，「改善運作環境係最好，我哋都盡咗力，希望大家做好啲」。

本報向民航處查詢相關意外及檢控數字，處方未有交代，僅指一直有就滑翔傘活動與持份者溝通，會配合專員調查工作。