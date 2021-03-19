三名14至18歲少年去年3月於一日內連續持刀行劫三間便利店，其中一次因為店員驚呼而被嚇退，兩次得手下共掠走便利店近1.1萬元。案發後三人先後被捕，早前於高等法院承認三項相關罪名，法庭索取報告後，今判其中兩人入教導所。餘下曾犯勒索罪、較年長的案中主腦，法官為免其專注力失調及過度活躍問題未獲治療，今後重複犯案，對社會帶來更大代價，決定繼續還柙少年，待索取進一步心理專家報告，下月16日判刑。

案中三名被告分別為現年16歲姓陳少年、16歲少年及18歲邱日山，全部報稱無業。三人承認兩項搶劫及一項企圖搶劫罪。

母親數年前自殺身亡 首被告缺乏家庭管教

辯方今求情指陳是典型的行為問題青年，因學業成績落後，母親數年前自殺身亡，之後缺乏家庭管教，才導致事件發生。辯方又指陳被捕還柙至今已失去一年自由，望法庭判感化，讓他入住教會宿舍，協助他糾正行為問題，認為對社會更有裨益。

而案發時只有14歲，現時已16歲的次被告，承認曾有吸毒和與三合會人士聯繫，但皆已過去，辯方要求法庭接納報告建議，判處教導所。

代表第三被告邱日山的大狀則指，邱有先天閱讀障礙，同時有專注力失調及過度活躍症，人生路走得比別人困難和迂迴，惟他終非奸狡之人，冀法庭能給予機會，判以教導所，讓他有接受重新教導的機會。

暫委法官游德康判刑指，首被告的感化報告顯示他有悔意，教導所報告卻指他態度漠不關心，因受第三被告邀請「搵快錢」而犯案，為人意志薄弱，易受朋輩影響，母親過世亦對他造成重大打擊。

官憂重複犯錯 過度活躍症主腦還柙待進一步報告始判

而次被告父母離異。幼時由於母親須工作而乏人照顧和管教；他讀書成績不佳，惟運動表現突出。中學開始混上不良朋輩，常吸煙和逃學，其後變本加厲，最終輟學。法官考慮後，接納報告的建議，判首兩被告入教導所。

至於第三被告，法官認為即使判他入教導所，數年後邱返回社會，若其過度活躍和專注力失調（ADHD）問題尚未獲得協助，一旦重返社會，難保不會重犯，長遠而言，社會可能要付出代價更多。游官指，邱的問題根源在於過度活躍和專注力失調未獲適當處理，為有效協助其康復，決定先索取進一步心理專家報告始作判刑。

案發於去年3月2日清晨，第一和二被告戴口罩持刀進入屯門景峰花園的便利店，持刀指嚇店員，掠走收銀機內1,500元後逃走，與把風的第三被告乘的士離去。45分鐘後第一和第三被告再進入元朗一間便利店，以刀架在店員頸項聲稱打劫，店員驚惶下大叫，二人隨即逃離，與在的士上接應的第二被告逃離。未幾，二人再進入元朗另一間便利店，以同樣手法劫走9,423元。

【案件編號：HCCC244/20】

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