港府強推電話卡實名制，相關「公眾諮詢」將於明日（20日）截止。國際特赦組織香港分會今向當局提交意見書，批評實名制存在嚴重人權漏洞，個人資料遭濫用風險極大，敦促當局審視潛在侵犯私隱和資料安全隱患，不應倉促立法。

國際特赦組織香港分會今日就電話卡實名制公眾諮詢，向當局提交長達9頁的意見書。組織指，電話卡實名制有機會涉及無差別大規模收集、儲存、監控、截取通訊資料，使公眾難以匿名通訊，勢會削弱個人匿名權，私隱權亦會受損害。

批「嚴重罪行」定義含糊 酌情權過大

組織同時關注執法機關在偵查「嚴重罪行」時可毋須獲法庭手令，即能要求電訊供應商交出用戶登記資料，認為當局就「嚴重罪行」的定義含糊，酌情權亦過大。組織又批評當局無提及設獨立監察機制檢視所收集的資料和程序，加上當局在《國安法》下享有廣泛執法權力，質疑當局在實名制下將進一步剝奪公民和平表達的基本權利。

個人資料被濫用風險極大

組織同時引述聯合國言論自由權問題特別報告員David Kaye於2015年向聯合國人權理事會提交的報告，指禁止匿名發言勢將影響言論自由，亦令政府可以監控個人及傳媒，連帶侵犯和平集會、結社等其他基本人權，超出合理政策利益，直言政府應避免要求身份認證作為數碼通訊、網上服務及手機SIM卡登記的條件。

組織認為，政府建議的實名制存在嚴重人權漏洞，個人資料被濫用風險極大，不符合聯合國人權報告中「合法性、必要性及相稱性」原則。組織敦促政府應保障公民自由表達權利，在未完善現行私隱保障條例及監察制度、限制執法人員權力過大前，也不應倉促立法。

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