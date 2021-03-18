【虐殺女童案】

【本報訊】5歲女童疑遭虐待致死，其8歲胞兄亦受虐，兩童的親父及繼母被控謀殺等罪繼續受審。曾為繼母診斷的精神科醫生供稱，繼母自言年少時兩度被強姦，自此情緒低落及有失眠問題，又因照顧兒女而倍感壓力。辯方庭上讀出繼母的私訊，她向密友及丈夫指兩童不受教，「佢一講嘢…我就覺得好憎佢 」，又說「我打到自己驚，佢唔驚我驚」。醫生表示精神病患者的情緒並不會選擇性失衡，但繼母只在談及兩童時感煩躁，亦從未打親女。

案發於2017年8月至2018年1月，青山醫院精神科醫生廖清蓉（圖）於女童繼母被捕後，分別於2018年及今年兩度診斷其精神狀態。繼母與廖會面期間曾談及過去，自言有自殘傾向，年少時曾兩度被強姦。其後她認識前夫，對方陪她墮胎，及後她與前夫誕下女兒Y。二人2015年離婚，繼母因而情緒低落。她翌年於微信認識女童Z及男童X的親父，即首被告，其後搬進對方的家。繼母透露與首被告的家人相處不愉快，最終與首被告及X、Y、Z搬回娘家。

指首被告會用暴力教訓兩童

繼母稱自此X及Z行為出現問題，承認曾以藤條打兩童，亦沒給他們食物，甚至綁着Z數十分鐘至兩小時，以免她「搣焦」。繼母指首被告較暴力，會以藤條及拳頭教訓兩童，她只以藤條及拖鞋體罰。繼母自言曾阻止首被告打兩童，但對方沒理會。

廖複述繼母的過去後，便向陪審團闡釋其專業判斷。廖直言會見繼母後，認為對方沒任何精神病症狀，指繼母表現冷靜有禮、沒有表現傷心或自殺傾向。雖然繼母自言被姦後，曾長期情緒低落及沒胃口；又因家務繁重而倍感壓力，常感疲累，惟廖指根據國際準則，繼母提及的情緒困擾並不符合抑鬱症症狀，因繼母並未對生活失去興趣，例如她經常與首被告透過微信通訊，兩人私訊逾一萬四千多條，不時與首被告說笑及表露愛意，又積極私訊密友，與密友看電影。廖認為繼母仍對社交生活感興趣，亦非持續感疲憊及低落，故不符抑鬱症病徵。

辯方盤問廖時，向陪審員讀出繼母與首被告的微信訊息，顯示繼母教育兩童時感氣餒，大壓力及無助。曾大呻「我都唔明點解我要承受啲咁嘅嘢」，又指只想「教返好」兩童，卻「受盡千夫所指」。繼母又表示「我好憎佢，好憎好憎。睇見佢就𤷪」，首被告回應「算啦」，又指「咁仲有咩方法？打又打到腫晒，餓又餓到冇感覺」。繼母亦向密友抱怨教育兩童的辛苦，又指應會停止打他們，「我打到自己驚」。

廖指繼母是壓力大及有情緒問題，但不代表患精神病，強調精神病患者的情緒不會選擇性失衡，但繼母只會談及兩童時感煩躁，況且從未打親生女Y。繼母曾坦承因害怕被人發現兩童的傷痕，才拒絕帶他們求醫，廖認為這證明繼母能衡量得失，有正常判斷力。

案件編號：HCCC28/20