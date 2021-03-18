47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今僅11人，即劉偉聰、呂智恆、楊雪盈、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來及李予信獲准保釋。不見天日的歲月，或許很漫長，《蘋果》邀請牆外的人將思念化為家書，默默向被囚者打氣。

親愛的譚文豪（前）議員：

當47個民主派成員被捕時，我真係憤怒到極點，但當見到不少市民（特別係那些送車師、旁聽師）同你哋咁堅強，憤怒即時變成佩服！原來香港人真係好堅持嘅，對你哋嘅支持係絕不會減少。正如《海闊天空》歌詞「放棄了理想，誰人都可以」，但你堅持理想，更因此被捕入獄，我畀你千萬個「LIKE」，你可以一生無悔。

我係一個年近60的所謂「廢老」，多年來民主派舉辦的活動，例如遊行籌款、助選等，我與家人常常參與，你在立法會的質詢、在D100的《左右大局》，我都好喜歡聽，其實公民黨是個我非常欣賞的政黨，係你嘅「FANS」。

離別家人肯定傷心難過，外人未必感受得到，但如果自己堅強，唔好諗咁多負面嘅嘢，反而積極生活，會是對自己及家人最好的禮物。獄中生活想必好枯燥，令你失去自由，甚至失去尊嚴，但若氣餒你便輸給別人了。「別人想我衰，我就要活得比你好，比你精采」，呢個係我的格言，希望與你共勉！

現在我每日祈禱，都會祈求上主賜你們及所有愛香港的人有勇氣去接受不能改變的事實，有智慧去解決不能逆轉的事情，有平安的心境去迎接不可預知的未來。

還有一種實質的鼓勵：我會多啲去幫襯「一日三餐」（叫啲人多啲去），希望「一日三餐」生意興隆，財政上你不用擔心！其實餐廳的食物真係唔錯，豉油雞好味呀！黑松露炒蛋波蘿包好好食，乾炒牛河更是我的至愛。

寫個小插曲畀你知，前幾天我去「一日三餐」外賣豉油雞半隻，怎知返到屋企，打開一看，奇怪點解買豉油雞有湯送嘅？原來畀錯豉油雞飯，當時真係有啲失望，唔夠餸食飯，即時打電話畀「一日三餐」，你的員工好有禮貌，叫我明天返去，幫我處理。兩日後，我再去話補差價再要多半隻豉油雞，但收銀員堅持唔再收錢，我話唔好，佢不停話「唔好意思，係我職員錯」，真係好窩心。所以你可以放心，員工會幫你打理好這間餐廳的。

「暴風雨一過，惡人不復存在；義人卻根深蒂固」，這是我從《聖經》找出的，希望香港有這一天，祝你及你的家人平安！

香港人

方唐

10.3.2021

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