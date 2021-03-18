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中央連「完善」香港選舉制度一步都行埋，內地學者田飛龍就溫提建制派唔好做「忠誠的廢物」，可能有人被擊中要害，立即發圍狂鬧田飛龍係「廢柴學者」。呢頭鬧完交，嗰頭立法會就差啲流會，今次冇得賴民主派喇啩？只能話議會太多「忠誠的廢物」。

鄭松泰稱留守投反對票

成個立法會建制派玩晒，議程上亦冇爭議性嘅嘢，建制派都可以開足兩日會，到噚日下晝表決由經民聯梁美芬修訂、民建聯陳克勤提出嘅有關支援失業及就業不足人士議案嘅修正案時，自由黨邵家輝無啦啦話要記名表決。點知響完五分鐘表決鐘後，會議廳竟然唔夠人。民建聯李慧琼、新民黨葉劉淑儀等都冇影。

究竟啲人去晒邊？召人返嚟嘅鐘足足響咗接近13分鐘，瀕臨流會邊緣先夠人，最後一位入場嘅仲要係「班長」廖長江，而廖一入場，成班建制派竟然拍晒手！而坐喺主席位嘅梁君彥似乎黑晒口面好唔滿意。

有建制派會後話，今次都係好大危機，當下已經諗到，若然流會，翌日報紙嘅標題就係「忠誠的XX流會」，好在廖長江成功達陣，先避過一劫。

八方有問過要求記名表決嘅邵家輝，佢就話「開會係議員嘅責任，最後都夠人啦。」至於點解廖長江抵達嘅時候要拍手？佢就話見廖咁嘅身形都可以跑得郁，梗係要拍手支持喎。

至於非建制陣營嘅鄭松泰一直都留喺會議廳，似係幫建制湊夠人數，佢就話因為發言嘅時候講咗要投反對票，所以會留低投票喎。

其實呢，田飛龍話「忠誠廢物論」唔係針對建制派任何人，講嘅係一種現象，原來係真㗎。

李八方