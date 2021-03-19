前年11月11日「黎明行動」當天，網上有號召堵路示威。17歲學生被指於警方驅散期間，於康山花園附近推跌老婦及拒捕，被控普通襲擊及抗拒警務人員罪，今在東區裁判法院被裁定兩罪罪成。辯方求情指被告現為大學一年級生，透露其父於案件開審前中風，又引述其母撰寫的求情信指他「成熟了很多，能在兼顧學業與案件中仍照顧家人」，庭上母親聞言抽泣，眼晴通紅。裁判官下令先索取被告更生中心及勞教中心報告再判刑，被告須即時還柙。

現已18歲的梁姓被告，被控於前年11月11日在香港鰂魚涌英皇道康山花園八座附近，襲擊女子周月雲及抗拒執行職責的警員23510，被控普通襲擊罪和抗拒警務人員罪。

被告被捕時大叫「手足救我，唔好離棄我」

裁判官劉綺雲裁決時引述控方案情指，當日清晨警員因應網上號召堵路活動進行巡邏，警員23510尹浩雲供稱巡到康山花園附近，看見4至6名黑衣人，包括本案被告。被告看到警員後逃走，其間被告用雙手推跌周姓老婦，使周有少許頭暈，心口、背和臀部均感痛楚。被告逃跑至康山花園第8座時被制服，被告掙扎並有大喊「手足救我，唔好離棄我」，及後警員再以抗拒警員作出拘捕。

劉官分析證供時接納控方三名證人為誠實可靠，盤問下沒有動搖，周婦的口供亦與其醫療報告脗合。劉官並批評被告供詞不可靠亦不可信。被告自辯時曾指當天上學前打算到西灣河做運動，後來看到有警察跑至，故感驚慌而跑回家方向，至跑下斜時，因未及收慢而側身穿過一名女傭及周婦的中間，其間撞跌周婦。

官指若不小心撞倒周婦應停下道歉

被告又曾指當日離家後幾分鐘，在康山花園附近石壆休息，盤問下卻未能解釋當時是否身體不適，遭劉官質疑他「無緣無故」坐下，並無「實話實說」。劉官又拒絕接納被告逃跑的解釋，指他在控方主問中稱是因為警員向他衝至，但自辯卻指因為從新聞所見警員之作為，在驚恐下逃跑。

劉官續指，若被告不小心撞倒周婦，理應在停下的一至兩秒間，可向周婦作出道歉，但被告沒有，故認為被告無心碰撞之說不合常理。對於被告形容自己曾雙手放置胸前，側身避開周婦之說，劉官則批評是藉口和將證供合理化。

警被指跪背、踩頭及扑頭 官指被告在制服下郁動致傷

被告曾形容被警察膝壓背制服時，感呼吸困難故「郁咗下」，但有向警員道歉，並無掙扎。辯方亦呈上醫療報告指被制服時，曾被警員踩頭及扑頭四下，致頭部有血腫。劉官則不解為何被告在庭上及口供均無提及自己曾被打，警員證人亦指當時無見被告受傷，故形容其傷勢「極其量係自己（被制服）有郁動時所致」。

劉官認為案發環境中，被告有意圖推跌周婦，亦有意圖作出拒捕，完全排除辯方提及的可能性，在毫無合理疑點下裁定兩項罪名成立。

辯方不同意案件與示威事件有關

辯方求情時透露被告案發時為中六生，現已為大學一年級生，一家六口同住。去年案件開審前幾天，被告的父親中風入院，現仍需要由家人照顧。被告經歷父親事件，對周婦的遭遇亦身同感受，他承諾往後定會更為謹慎。案發後被告向周婦親撰道歉信，亦主動提出可於今天內向周賠償1,500元診金。

辯方又引述被告母親求情信，指被告在這段時間「已成熟了許多，能在兼顧學業與案件中，仍照顧家人」。母親聞言後在席上抽泣，眼晴通紅。被告教會的導師亦形容被告樂於助人、本性善良。

辯方指雖然案件是經審訊後定罪，但被告已充分反映其內疚感，亦向受傷周婦道歉和賠償，態度相當真誠。辯方又向法庭提出觀察，指本案雖與社會事件發生的時間相近，惟不同意案件與示威事件有關，希望劉官判刑時能獨立考慮案件。

劉官先索取更生中心及勞教中心報告，押後案件至4月7日判刑，其間被告須還柙。

【案件編號：ESCC716/20】

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