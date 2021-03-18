【惱羞成怒】

【本報訊】退休法官胡國興胞妹、大同新邨聖德肋撒幼稚園校長胡肖霞被指脅迫教師在公務時間幫助處理其私事及粗暴對待幼兒的事件有新發展。該校教師X透露，胡被揭發後惱羞成怒，前日在一群K3學生面前指罵一名教師「惡毒陰險」、「畜生」等，長達五分鐘，在場師生受驚大哭，需報警處理。教師X更指曾目擊胡掌摑學生。協助該校教師的油尖旺區議員李傲然指，有家長透露兒子目擊事件後情緒不穩，不願回校。

大同新邨聖德肋撒幼稚園多位教師早前聯同油尖旺區議員李傲然，在記者會公開指控校長胡肖霞涉虐童及奴役教師後，胡疑報復當眾辱罵老師。該校教師X昨於記者會指，前日胡肖霞接聽電話後突然衝入鄰近的開放式課室，在一群K3學生面前指罵一名教師「惡毒陰險」、「黑心」和「畜生」，過程約五分鐘，師生受驚大哭，需由其他教師安撫。事後該教師報警，警方到場時胡肖霞已離開，列糾紛案。

鬧「畜生」 家長被子問含義

教師X斥胡肖霞刻意破口大罵涉事的教師，幼童雖未必明白意思，但會牢牢記住字眼，或影響身心發展。李傲然指，至昨午收到至少七位家長來信提及事件，有家長被兒子問及「畜生」等字眼含義，兒子事後情緒不穩，不願回校。

對於胡肖霞向傳媒稱要求教師到其寓所髹壁畫是「美化校園先導計劃」的培訓，修改會議紀錄是「追補」紀錄，教師X反駁指有關會議並無討論美化校園，又斥所謂追補是更改紀錄，掩飾過錯，斥胡在「畫功培訓」沒有教授任何繪畫技巧。

教師X又播出該會議部份錄音，一把被指是胡肖霞的女聲表明「教育局唔會扣我分」、「局長表明匿名投訴唔好理佢」等。教師Ｘ指胡有恃無恐，教師敢怒不敢言，事件曝光後，胡不但沒有向教師交代，反斥教師「搞事」有欠專業，校方更發出特別通告，稱有關指控不實及屬惡意抹黑，將交律師跟進。

教師X透露，上學年曾目擊有特殊教育需要（SEN）學生「唔小心整到個校長」，隨即遭胡掌摑。事後向校長反映事件的時任學校主任亦遭辭退。教師X指胡平日甚少回校，但常向教師發出命令式要求，X曾為校長印製和排版詩集，亦得悉有負責清潔的職員上班時間為校長買餸。

李傲然批評胡未有反省，變本加厲，表示已搜集證據，將向教育局或廉政公署投訴胡肖霞，並設熱線呼籲受害教師求助。對於校方聲言交律師跟進，李回應指他和教師均未收到律師信。

胡肖霞繼續選擇性回覆傳媒的查詢，她昨晚回覆網媒「香港01」的查詢時否認大部分指控，解釋因前日接獲記者來電查詢僭建事宜，質疑有人爆料，遂找涉事老師理論，她形容當時情況只是「詢問」，又指「我把聲唔細，但唔係大聲鬧佢。」

反駁稱「屋企狗曳都冇打佢」

她強調當時學生並無異樣，又指「我蠢，畀咗位佢哋入」。至於涉掌摑SEN學生指控，胡指其菲傭可作證，「我屋企隻狗曳到不得了，都冇打過佢」。她承認曾著校工「搭單」買餸，「但只係間中一、兩次。」

警方回覆指，前日接獲該校報案，涉及兩名女職員，初步認為不屬刑事案件，故列糾紛案處理。教育局回覆指已跟進及要求學校盡快調查事件；調查應交由不涉及角色衝突的校董或獨立人士負責。當接獲學校報告後，會詳細審視，或要求學校提交進一步資料。 對於部份指控涉及幼童人身安全，教局表示關注，籲指控者挺身而出，聯絡當局或向執法部門舉報。 教育局重申局長楊潤雄沒有參與調查工作。