自從美國新總統拜登就任以來，中國終於在冰天雪地的阿拉斯加與美國舉行會談；從這個當年台美關係低谷，以「冷待」台灣時任總統陳水扁過境的地點，以至中方聲稱想「恢復接觸」的「廣泛框架」，而美方卻只說明是「單次會談」可見，中國想達成「和好」，遠多過美國，而這一切的障礙，基本上是中方自己在這幾個月之內，自行製造出來的。

戰狼外交令雙方難以退讓

中方選擇在拜登初上任時，進行一連串冒進的試探，這種戰狼外交可謂一個非常錯誤的選擇；各界基本上都認為，拜登政府沒有特朗普「好戰」，因此最理想的做法，原本是放低姿態，假裝是「雨過天晴」，營造一片和諧氣氛，以先求令美國取消制裁；偏偏中方不退反進，於是鴿派絕迹鷹派當道，美國政界只餘下應戰的聲音了。這些行動都向拜登政府說明，一些聲稱是前任總統特朗普才令兩國關係惡化的說法，是何等的天真與荒謬，亦因此美國現任國務卿布林肯，亦一再表態指雖然不認同特朗普的手段，卻認同其對中國強硬的作風。

對於美國的拜登政府而言，這幾個月來中方令美國不滿的行動，幾乎是有增無減；不計新疆「再教育營」維吾爾人的人權問題，歐美國民在華的「人質外交」問題，在香港一連串違背《中英聯合聲明》，打壓香港人權，自由、民主倒退，違反美國的《香港政策法》；在東海與南海不斷增加的軍事活動，以至宣告在釣魚台海域執行《中國海警法》，迫使美方一再就《美日安保條約》表態。

中方一再聲稱新疆、香港以至台灣是中國的「核心利益」，即中國駐美大使崔天凱口中「沒任何妥協退讓的餘地」，步步進逼，甚至連釣魚台海域，都要挑戰美國必須保護的盟友日本——或者中方是想「警告」日本，去報復美日澳印的印太戰略；然而這絕對是弄巧反拙，中方對日本的警告，結果只會令美日更加緊密。

中國認為台灣是「維護領土完整」的內部問題，對美國而言卻一直是第一島鏈的防衞問題。更加令美國憂慮的是，一旦中方佔領台灣，那麼日本沖繩就會直接受到威脅，令相關防務門戶洞開；美方鷹派的想法，就是如果台灣失守，美方要守衞《美日安保條約》，就將要付出不成比例的代價，因此無論如何都必須守住台灣，必須干涉台海戰爭。

因此對中方而言，想減少日本與美國「干預」台灣的風險，就應該盡量減少刺激日本，而非不斷在釣魚台海域活動，例如最近宣告會根據《中國海警法》在此地區使用武器等；結果「成功爭取」的，就是美方一再公開向日本保證，說《美日安保條約》適用於美日口中的尖閣諸島即釣魚台，令日本的焦點，由北韓轉至擔心整個沖繩的防務問題；日本面對與沖繩相隔的台灣，就更加有唇亡齒寒的感受了。中方可謂成功迫使日本與美國，更加思考是否要加強與台灣在軍事上的合作關係，變相把幾個對手變得緊密，這戰狼外交的手法，實在是嫌敵人不夠多似的。

與上世紀30年代的納粹德國比較，當年希特拉能夠一再令歐洲的幾個民主國家退讓，其原因是希特拉在失去理智之前，同一時間只會集中處理一個問題。例如1938年臭名昭著的慕尼黑協定，令英法等國同意割讓捷克的蘇台德區，去姑息希特拉政府，原因是希特拉一再保證，這是德國對歐洲最後一個領土要求，而其他問題都全部退讓，令當年的民主國家，如英國首相張伯倫，幻想這退讓能帶來「我們時代的和平」（Peace for our time）。

反觀今日對美國而言，取消對中國制裁，能夠換來的是甚麼？是更多的貿易赤字，還是更多的人權爭議？令中國以為美國會在台灣放軟手腳，令中國更想「武統」？從這幾個月中方外交的冒進，幾乎可以斷定阿拉斯加和談，最後只有「各自表述」，沒有值得期待之處。

林忌

時事評論員