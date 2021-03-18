【本報訊】特首林鄭月娥去年5月延長包括英國最高法院院長韋彥德勳爵在內三名非常任法官任期，但北京之後訂立港版國安法，隨即引起英國司法界關注，韋彥德7月中曾發聲明，稱國安法多條條文令人關注，要檢視香港司法獨立及法治能否得以維持，再決定是否派法官來港擔任非常任法官。終院另一海外非常任法官施覺民（James Spigelman）9月初便率先辭職，表明請辭與國安法有關。

藍韜文炮轟國安法

林鄭月娥其後在去年10月任命英國最高法院副院長賀知義勳爵為終審法院非常任法官；與此同時，英國外相藍韜文去年11月發表《香港半年報告書》中提出，因應港版國安法，考慮停止派遣英國法官出任香港終審法院非常任法官，並且表示將就此與韋彥德討論。

英國政界之後對香港司法制度的信心繼續下跌。英國御用大律師David Perry今年初原已接受律政司委聘任8.18案主控，隨即引來英政界及法律界批評，藍韜文及英國前外相聶偉敬分別撰文，前者指David Perry的行為令人覺得他唯利是圖，後者認為David Perry有權因良知而拒受聘，最終律政司改聘本地大狀接手。

及至近日，英國《泰晤士報》報道，指韋彥德考慮去留作出決定，該報同時發表社論，促請十位英籍法官集體退出香港終審法院，以示對北京出手閹割香港選舉的抗議。