政府今日進一步開放香港會議展覽中心至灣仔碼頭之間一段海濱，新開放的休憩用地面積達2,750平方米，令長廊空間擴闊3倍。政府表示，會逐步開放更多海濱空間，預計今年底至明年初，灣仔海濱新落成的休憩用地將達45,000平方米。

灣仔碼頭海濱的「渡輪碼頭畔主題區」今日進一步開放，新開放的空間介乎會展至灣仔碼頭之間，上址一段約5米闊的臨海路段去年12月已率先落成開放，貫通灣仔北至石塘咀，成為維多利亞港最長、總長度達5.5公里的海濱長廊。今日開放的用地面積則約2,750平方米，將長廊的空間擴闊三倍。

設霓虹燈裝飾及地圖介紹海岸線百年變遷

發展局表示，新開放的用地引入相框和霓虹燈裝飾概念，提供大量「打卡位」，亦有霓虹燈裝飾及地圖介紹海岸線百多年來從皇后大道東一帶向北延伸的變遷。用地亦植有樹木以提供林蔭，配以地面上的鵝卵石小徑和大量不同設計的桌椅，由於海濱長廊是寵物友善場地，下一階段落成的部份將包括一個寵物公園。

發展局指，灣仔海濱的基建工程仍在進行，未來會逐步開放更多海濱空間，預計到今年底至明年初，灣仔海濱新落成的休憩用地將達45,000平方米，屆時會提供更多設施供不同興趣和年齡層的市民享用。

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