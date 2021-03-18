【深藍腦殘】

【本報訊】左報連日狙擊藝術發展局「成為『黃電影』金主」，《大公報》昨借藍絲導演高志森批鬥藝發局「有內鬼」，排斥愛國藝團。高志森訴苦稱，向藝發局申請資助被拒十多次後亦只獲數萬元。惟本報翻查資料，高的話劇近年獲藝發局資助達40多萬元。高被踢爆後澄清資料有誤，但只向《大公報》道歉，對被抹黑的藝發局卻毫無歉意。

高志森在《大公報》昨日「藝發局真係有內鬼？」報道中受訪，稱自2014年佔中後，他向藝發局申請資助幾乎「屢戰屢敗」，「愈來愈感到當局對愛國愛港藝術團體有強烈的排斥」。其中他監製的話劇《金鎖記》2019年在中國十個城市巡迴演出，向藝發局申請資助時被局方拒絕不下10次，最終只獲數萬元。高借此比對《理大圍城》發行商影意志竟獲近90萬資助，「實在是天壤之別，令人質疑居心何在？」

指控失實 僅向《大公》致歉

然而本報翻查藝發局2018年7月至12月資助名單，發現高的指控多處失實，其中《金鎖記》內地巡迴演出——昆明及重慶站，獲局方批出30萬元。申請由焦媛實驗劇團提出，焦媛去年自爆曾與高志森相戀21年。

同一名單上，高志森創辦的春天實驗劇團，就音樂劇《Beyond日記之海闊天空》申請，獲批12萬元資助。換言之，高及相關人士獲資助逾40萬元。對比名單上其他申請，資助由兩萬至50萬元不等，其中影意志只獲15萬元，高所獲資助算是「名列前茅」。

藝發局資料又顯示，高志森及相關人士近年屢次獲資助，包括2016年春天的《南海十三郎》獲5.6萬元，2017年焦媛的《晚安，媽媽》獲2.6萬元。

高志森昨日下午即拍片澄清，指是從同事「得到唔完整嘅資訊」，就此向《大公報》道歉，但指摘藝發局資助反送中藝術團體是「攞政府錢反政府」。

藝發局民選委員甄拔濤指出，審批資助均是根據作品的專業成就、藝術水平，以考慮是否批出撥款，高志森等人「攞唔到錢，其實因為佢嘅藝術水平低」。他不會因左營「吹吓水」自我審查，會堅守藝術專業。