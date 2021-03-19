退休法官胡國興胞妹胡肖霞被指迫旗下幼稚園員工在公務時間為其處理私事，兼涉粗暴對待幼兒。據悉教育局今午派員到涉事幼稚園視察，胡現身時向記者否認虐兒，僅承認曾托校工「順手」代為買餸。她又對現場追訪她的記者發難，「唔能夠當我係賊咁圍住我」。對於公器私用的指控，她反問記者：「你都發緊夢，咩叫做用公帑做私人嘢？」

教育局分區主任到涉事幼稚園視察

據悉，教育局分區主任今午到大角咀大同新邨聖德肋撒幼稚園視察及了解情況，多名記者趕至，胡肖霞同日下午約3時現身並打算離開幼稚園。對於教育局人員曾否到場視察，胡未有正面回應，僅稱「我唔同你哋講嘢」，並欲打算折返回幼稚園，「你去問返教育局好唔好？唔好問我。」她又斥有傳媒連日錯誤引述其言論，「我講乜嘢，你哋都覺係假，亂咁作，錄低都係假。斷章取義，我而家冇辦法信你哋（傳媒）。」

否認曾虐兒 「冚巴冷調轉頭寫」

至於會否再就公器私用及虐兒一事澄清，她表示「梗係唔係，都唔係事實嘅嘢點澄清？冚巴冷調轉頭寫嘅」。她再三否認虐兒指控，反問「我做乜嘢要虐兒」，又說「講完都冇用」、「我話無（虐兒），你哋寫咩？」

認曾叫代買餸 詭辯校工「本身都要買餸煮飯」

對於有教師指胡要求校工代為買餸，胡承認確有此事後卻稱：「你可以話我有又可以話冇」，「你都發緊夢，咩叫做用公帑做私人嘢？」她隨即又解釋：「咁我都唔係日日返呢度，咁我會搭佢（校工）順手幫我買啲」，並強調「梗係我畀錢啦，唔係邊個畀錢？」，又指校工們本身都要「買餸煮飯」。

「我相信所有人寫出嚟嘅嘢都唔係我嘅嘢」

她又着現場記者別再追訪她，「你哋真唔能夠當我係賊咁圍住我，同埋我點相信你（記者），我相信所有人寫出嚟嘅嘢都唔係我嘅嘢。」記者表明有攝影機及錄音作實，胡則指「我最怕錄音，我哋啲人（教師）係入面幾個月搞晒錄音，我都唔知道。」

據悉，胡肖霞昨日曾現身旗下慈雲山肖霞幼稚園，今早記者到訪該校，職員表示胡今天告假。有不願透露姓名的家長表示，對胡涉嫌虐待幼兒一事感到少許擔心，會主動問及女兒在校情況，但指「之前家姐係呢度讀都冇呢啲事」。

《蘋果》正向教育局查詢。

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