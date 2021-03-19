北京「完善」香港選舉制度後，民主派的聲音幾近被消滅。不過全國人大常委譚耀宗、民建聯主席李慧琼及身兼港區人大的民建聯副主席陳勇，今早分享其出席人大政協兩會時，又再拿民主派開刀。陳勇批評民主派為「劫機者」，斥民主派「唔係愛國者，直情『彈』出去」，並強調「民建聯呢三個字，就等於『愛國者』！」

批民主派搞禍「我架高鐵登陸」

外界批評北京「完善」選舉制度，目的是將民主派踢出政治體制，有違《基本法》對港人「循序漸進」落實普選的承諾。陳勇將香港比喻成「飛機」，形容去年「飛機被『劫機者』挾持，就咩都做唔到」，又斥「只有嗰啲『劫機者』先會諗住一上機就降落……我哋追求嘅係更優質民主」，「（民主派）唔好上嚟『劫機』，搞亂飛機嘅引擎，搞禍我嗰架高鐵嘅登陸，所以要將呢啲『劫機者』，唔係愛國者，直情『彈』出去」。

陳又聲稱，北京構思「十四五」規劃時，已諮詢各階層人士的意見，包括民主黨派人士，「（自助餐）入邊有你鍾意食嘅嘢……你會唔會反對？唔會㗎喎，所以呢個我哋就叫做『民主協商』。」

譚耀宗：若有人提名 會擔任資格審查委員會委員

人大的決定中列明將設資格審查委員會，審查及確認特首選委會、特首及立法會選舉候選人資格。曾稱該委員會的決定應不容許司法覆核的譚耀宗今指，相關候選人或可在選舉程序完結後，入稟法庭提出選舉呈請，但堅稱若在選舉期間進行司法覆核，會妨礙選舉。

至於資格審查委員會的人選，譚估計有20人，相信有關人士要熟悉《基本法》、香港及內地情況、具公信力及德高望重。他並引述外界意見指，委員會成員可由特首提名，再由人大常委會任命，有助提升委員會地位及認受性。不過他目前不打算成為委員，但若有人提名他，他會出任。

被問及有政黨背景的人士是否適合加入該委員會，譚說，相信有關人士會公正處事，不會因與政治團體有聯繫而處事不公，又稱自己一直在愛國愛港團體做事，相信應該沒有問題。陳勇更在分享會上強調：「民建聯呢3個字，就等於『愛國者』！」

料人大常委下周開會討論方案

至於人大常委會何時商討「完善」選舉制度，譚料下星期會開會討論，但暫未收到開會通知。而選委會內117席區議會議席會否被取消，譚指，目前未看到新制度下，選委會有「區議會代表」，他亦相信，今年底疫情情況會有好轉，料當局會先舉行選委會選舉、再舉行立法會及特首選舉。

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