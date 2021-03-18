【8.18集會案】

【本報訊】李柱銘、黎智英等泛民人士被控前年8.18組織未經批准遊行，昨完成結案陳詞，押後至4月1日早上在西九龍法院裁決。控方質疑被告以維園「流水式集會」來掩飾政治遊行，被告吳靄儀的代表大律師昨回應指，維園集會被大量傳媒鏡頭圍繞，有知名人士參與，很難想像怎樣掩飾任何事情，客觀證據顯示集會人潮不絕，有需要安排群眾離場疏散。

代表吳靄儀的大律師陳志剛昨指，民陣早已向警方反映，需遊行到中環配合疏導維園的大量集會群眾，結果當日維園及附近的確人滿為患，證明民陣的憂慮和提議有道理。控方審訊時指遊行導致道路阻塞，陳則說這是多人集會的正常後果，警方禁止民陣遊行時也沒以此為理據。陳指市民和平行使集會權利時，警方即場和事後執法都要有制約，衡量是否合理限制權利。案發時警方容忍「遊行」，各方合作令活動和平進行，惟八個月後卻檢控吳靄儀，更告上區院，實屬嚴重侵犯權利。

案件4.1裁決

控方資深大律師余若海回應，刑事案被告不能辯稱實際上沒傷害社會，所以檢控就是侵犯權利；或者凡是和平遊行集會就永遠不能入罪。余以危駕為例，被告不能說因為夜深少車，沒影響人，所以不應檢控。陳志剛則說，「危險」駕駛本質上就危害公眾安全，與本案情況截然不同。

案件4月1日裁決，屆時法官胡雅文亦會聽取已認罪的梁耀忠和區諾軒求情。因國安法案件而還柙的被告黎智英和梁國雄未能再每日出庭露面，向親友和支持者揮手及飛吻告別。梁離開被告欄時數度高呼「五大訴求」，親友和應「缺一不可」。

案件編號：DCCC536/20