【拒捕案】

【本報訊】前年6.12在金鐘腹部中彈的退休漢「老吳」吳應武，被指去年1月在旺角坐在行人路上不願離開並掙扎，被控一項抗拒警務人員罪。當日拘捕被告的警員昨供稱，曾多次警告被告但對方都不願離開，故以非法集結罪拘捕他，被告卻將手放在心口，令警員難將他雙手鎖上手銬，其後被告又放軟全身，不願意被押上警車。

被告吳應武（59歲）否認去年1月19日在旺角潮流特區外抗拒警員22266。辯方資深大律師潘熙在庭上透露被告曾患骨癌及羊癇症，前年更患肺癌及哮喘，因此審訊期間需定時服藥，及或需較長時間休息。

片段拍到防暴向記者噴椒

警員22266梁國華（譯音）供稱，案發當日接報到旺角執勤，防止有非法集結人士衝出彌敦道堵路。一輪驅散後部份示威者四散，警員在西洋街南街及登打士街重組封鎖線，此時梁見被告與一位女士坐在警方封鎖線後面的地上，故他警告兩人涉干犯非法集結，要求兩人離開。首次警告後女子離開，但被告沒有，第二及第三次警告均無效後，梁拘捕被告。梁稱被告被上手銬時掙扎、揮雙手；警員欲將他反手上膠手銬時，被告將雙手放在心口前面收起。梁形容被告不合作，他需用力將被告的手屈到背後上手銬，其間被告曾向後踢，被抬起時又放軟身體，不願被押上警車。

控方播新聞片段，案發時有防暴情緒激動，近距離將胡椒噴霧噴向行人路的記者群及呼喝：「全部立即離開！」多名記者咳嗽，並稱「好揦呀」，有男記者說「×你老母，部機幾萬蚊㗎。」有警員稱：「我哋警告咗你㗎啦！」鏡頭最終只能從警員腳間看到已被制服的被告頭貼地，表情痛苦。

案件編號：WKCC2375/20