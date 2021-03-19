衞生防護中心轄下科學委員會專家昨表示，科興疫苗仍未有數據證明對變種病毒的效用，委員會成員之一、港大公共衞生學院教授高本恩向《蘋果》表示，因科興疫苗本身有效率只有約50%，面對變種病毒時疫苗有效率會再降低，可能只有30%至40%有效率。

他續指，科興本身預防病毒傳播效用較低，若有變種病毒入侵社區，情況會更差，鼓勵市民接種德國BioNTech疫苗。

BioNTech對變種病毒有效用

目前本港有96宗個案驗出變種病毒，當中37宗屬英國變種、8宗屬南非變種、5宗屬巴西變種、46宗未分類。衞生防護中心轄下科學委員會專家昨（18日）表示，科興疫苗仍未有數據證明對變種病毒的效用，但德國BioNTech疫苗對英國變種病毒有逾85%效用，對巴西變種病毒有逾90%效用。

從已接種兩劑BioNTech疫苗的人身上抽取血液中的中和抗體作研究，發現對南非變種病毒仍有效。

高本恩表示，因科興疫苗本身只有約50%有效率，對變種病毒的效力可能會降至30%至40%，並非好消息，但具體情況仍須等待巴西或智利發表研究數據。

科興於預防病毒傳播效用較低

截至昨日，本港有約27.6萬人已接種第一劑疫苗，當中約20萬人是接種科興疫苗。對於若變種病毒傳入社區，而本港較多人接種科興疫苗，會否影響控制變種病毒傳播的能力時，高本恩表示，即使沒有變種病毒，科興於預防病毒傳播的效用較低，若變種病毒傳入社區，情況會更差，更難防止變種病毒傳播。

他指，鼓勵市民接種本身有效率較高，及可應對變種病毒的BioNTech疫苗。歐美已批准更改稀釋BioNTech份量，由每瓶稀釋5劑供5人使用，改為稀釋6劑可供6人使用；本港衞生署也應修改指引，變相疫苗供應量可由原來750萬劑增至900萬劑，足夠450萬人接種。假設全部450萬人接種兩劑疫苗，社區便會有57%群體免疫水平，距離所需的最少67%群體免疫水平只相差10個百分點；再加上其他人接種科興或將來的英國阿斯利康疫苗，便產生足夠群體免疫水平。

「聰明人都會睇到」

另有委員表示，昨晚開會後委員會採用既有做法，羅列出科興及BioNTech的現有資料，「今次清晰好多，兩隻疫苗區分對康復者同變種病毒嘅效用，聰明人都會睇到」。目前未有證據證明科興對變種病毒無效，「未有證據證明一定唔得，未去到一定唔好打」，故委員會不會建議不接種科興疫苗。不過科興始終未有於醫學期刊發表研究，證明對變種病毒有效，「想幫你都幫唔到」。

該委員又指，會議上曾討論下一輪購買疫苗的選擇，最主要基於當時的科學理據，如若科興不能應對變種病毒，或仍未於醫學期刊發表臨床研究數據，是否需調整訂購策略或增購BioNtech疫苗。不過該委員相信，政府已簽約採購的750萬劑科興疫苗，即使最終證實為變種病毒無效，可能都要履行合約付款收貨。

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