第四波疫情已明顯露出曙光。從上月K11 Musea「名潮食館」和上周西營盤健身中心Ursus Fitness分別爆出疫情後，每日確診病例很快便見頂回落，反映現時政府採用的抗疫措施是有效的，因此，大家也不用對似乎揮之不去的疫情感到過份擔憂了。

現時香港經濟仍然受制於很多社交隔離措施，加上仍未能與內地恢復通關，令經濟活動遠低於正常水平，不過，由於第四波疫情已步向尾聲，只要不再有大型群組感染，香港經濟將會逐步復蘇。至於經濟復蘇的速度，這一切視乎疫情改善的狀況和外圍經濟能否迅速回暖。

很多疫情嚴重的國家，例如美國、英國、以色列等，均正在加快速度為國民接種疫苗，從感染和死亡數字已出現顯著下降來看，疫苗的確有助這些國家將疫情壓下來。雖然接種疫苗的速度在很多國家中仍然是差強人意，但在不斷有新疫苗供應市場的情況下，外圍的疫情是會在三、四個月內受控。之後各國經濟便會逐漸回復正常，全球經濟復蘇將會在今年下半年出現了。

林鄭和負責公共衞生的高官在安排市民接種疫苗方面做得非常差，例如，當引入科興疫苗時，香港理應跟隨內地將年齡限制設於18歲至59歲，另外對一些有糖尿病、高血壓等患者提供指引，要符合資格才能接種疫苗。無奈，林鄭政府卻不跟隨內地，竟然安排長者首先接種疫苗，而結果是有多位長者在接種後便出現突然死亡。雖然政府的專家小組已解釋，接種疫苗與長者死亡沒有直接關係，但由於不少市民對科興疫苗已失去信心，最終令市民參與疫苗接種計劃的數量遠遠低於預期。從這結果來看，林鄭政府的接種疫苗部署真是做得差勁，現時面對「落筆打三更」的困局，真是不知如何處理了。

筆者相信唯一可以解決市民接種疫苗參與率低的方法是引入另一款疫苗，例如美國強生藥廠研發的新疫苗，因為強生疫苗對長者產生的副作用比率較成年人更低，即是安全性較高，因此，引入這種疫苗可能令市民感到較安心，對提升接種疫苗的參與率肯定有幫助。

最後，新西蘭、澳洲、台灣、越南等地方並未急於推出大型接種疫苗計劃，原因是當地的疫情已受控，人民也可以正常生活。如果香港能夠在短時間內達到「清零」的目標，政府也不用急不及待地向市民狂sell接種疫苗的好處了。

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關焯照

經濟學家、冠域商業及經濟研究中心主任