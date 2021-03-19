中共閹割香港選舉制度後，民主派在議會路線上也舉步維艱。為應對充滿未知數的未來，兩大民主派政黨各有不同方向，民主黨正籌組委員會研究國情、「認清大形勢」，冀做到「知己知彼」；公民黨明天（20日）則會舉辦退修會，探討空間越來越窄下的未來路向。

民主黨冀知己知彼 助新一代黨員了解中共

香港問題最終仍然是由北京掌握，民主黨中委會日前通過成立「內地及政制事務專責委員會」。有份籌組委員會的民主黨副主席梁翊婷稱，成立委員會的用意是要「喺大時代下，希望行清楚每步棋，咁要知己知彼，減少錯誤，要認清大形勢，睇清楚而家發生咩事」。

梁翊婷承認，新一代民主黨成員未必很了解中共想法、思維，而內地官方文件、人大政協兩會決策等，亦需要「有技巧地睇」，故此首要是先搜集有關文件，透過請教民主黨內曾與中共交手的元老，以至邀請「外援」，例如熟悉內地時政的前記者、評論員等，為民主黨新一代解構及了解國情、歷史等。

據《明報》報道，民主黨內不少人不認為成立這個委員會，與選舉、「洗底」或保護民主黨有關，覺得一旦中共要取締民主黨，無論民主黨成立多少個小組，仍然會被取締。

公民黨研會否續派人參選 探討議會以外路線

另一邊廂，形勢比民主黨更為險峻的公民黨明天會舉行退修會，主席梁家傑、黨內元老、區議員等都會出席。據悉，有份創立公民黨的前黨魁余若薇、公民黨前立法會議員陳家洛等都會出席。

有公民黨中人透露，這次退修會除了討論迫在眉睫的區議員宣誓問題外，亦會探討公民黨的未來方向，例如議會路線如何走下去、未來選舉是否仍然派人參選，以至一旦公民黨被迫全面退出議會路後「仲可以做啲咩」等問題。至於會否如民主黨般，著手了解認識中共，該公民黨中人則謂，始終公民黨面對的問題與民主黨不同，公民黨未必會循此方向走。

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