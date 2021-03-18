如果你一個人搭電梯並已進入了電梯內，電梯的門將要慢慢地關上，但是你看到一個人正趕急的從外面跑進電梯，你會怎樣做呢？

A）立即按下開門鍵，好等那位太太可以不慌不忙地進入電梯。

B）假裝若無其事看不到，繼續把玩電話，順其自然地等電梯門自動關上，繼續你的行程。

如果你一個人在中環地鐵站，恰巧碰到一對外籍遊客。他們正在拿起一張地圖十分苦惱地正在找尋目的地。他倆正左望望右望望，恰巧和你有着眼神接觸，殷切的眼神正在尋求你的幫助，你又會怎麼辦呢？

A）立即上前了解情況，並盡力幫助他們找他們的目的地。

B）急步行過，假裝若無其事地趕緊繼續上班。

「隨意行善」就好像一隻令人快樂的疫苗，它是指在日常生活下，隨心而不求回報地，作出一些善意的行為，英文叫做Random Act of Kindness。隨意行善除了可以令其他人更快樂外，研究顯示行善的人也能加倍快樂。隨意行善能令到行善者的腦部增加一些令人快樂的神經傳導物質，例如血清素和安多芬等，從而令行善的人自己也變得更快樂。隨意行善的行為也可以一個傳一個，令到所居住的社區或工作的辦公室變成一個更快樂的地方。

隨意行善的行為多的是，例如當你看見一個鄰居兩隻手都拿着從超級市場買回來的物品而剛剛進入電梯時，你可以問一問他住在哪一層，之後幫他按電梯，到達他所居住的那一層。又或者當你看見同事的新髮型或新外套很好看，你可以真誠地告訴他「你的新髮型真是很好看喔！」這也是另外一種隨意行善的行為。隨意行善並不困難，只需要常常提醒自己要懷着一顆善良的心就可以。最簡單的就是在早上你上班的時候，向鄰居或碰上的人報以一個真誠的笑容，說聲早晨，這已經是一種隨意行善的行為了。快樂，由你我做起！

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林煒 精神科專科醫生