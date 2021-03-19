前年6.12在金鐘腹部中彈的退休漢「老吳」吳應武，被指去年1月在旺角坐在行人路上不願離開，被警員以非法集結罪名拘捕，及後指他放軟全身而被落案起訴抗拒警務人員罪，案件今續審。辯方中段陳詞時直指拘捕被告的警員並非正常執行職務，直斥他非法拘捕、使用手銬是不必要是武力，故被告之後做的任何抗拒都是合法，又指控方證據非常薄弱，認為不應再浪費法庭時間開啟辯方案情，要求法庭裁定被告表證不成立。裁判官需時考慮，4月15日將就案件是否表證成立作出裁決。

主控於午後覆問證人時稱，辯方資深大律師潘熙多次問及拘捕過程，要求警員22266梁國華（譯音）澄清拘捕前有否與被告講任何說話。梁稱當時向被告宣佈拘捕，說：「吳應武，我𠵱家拘捕你非法集結罪，我有理由相信你參與非法集結。」

警長案發後7月被要求下才錄取口供

資深大律師潘熙聞言失笑，並問：「警員，你唔好作得就作，你嗰時點知佢叫吳應武呀？」梁回應指因為之前有搜查，曾搜到被告的身份證。潘則指：「你之前完全冇講過喎。」梁回應稱：「我以為係正常程序，所以冇講。」

控方將警長51624盧家良（譯音）的書面證供呈上法庭，代替傳召。盧在盤問下承認，在該案的案件主管要求下，他在案發後7個月後才就事件錄取口供，而口供聲稱「AP（被捕人）拘捕時極不合作，情緒激動，雙手亂舞，不停踢腿」。辯方向盧指出他所寫的事沒有發生過。盧不同意。

控方只傳召兩名警員就完結控方案情。

辯方中段陳詞時指， 認為控方第一證人梁國華沒有合理理由懷疑被告干犯非法集結罪。當時被告與另一女子坐在地上，只得兩個人，亦沒有出聲。警方防線已越過兩人，其中女子在警方警告就離開，而被告則沒有反應，警員證供連被告是否開眼都不知道。

警員亦同意，被告唯一的問題就是坐在地下，同意被告沒有做出破壞社會安寧的任何行動、亦無懷疑他有管有非法用品，最重要是拘捕的決定由控方第一證人一人決定，連上級指示拘捕都沒有，完全沒有任何客觀條件懷疑被告參與非法集結。

其次，警員對被告使用手銬的武力行為必須有根據，辯方認為警方用手扣的理據不足，數十名警員包圍被告，無合理懷疑被告會傷害警員或逃走，已構成禁錮被告；警員當時執意拉出被告的手，而當時他已經趴在地上，反手鎖上手銬是不合理，認為控方第一證人向被告使用不需要的武力。

辯方認為，警員當時並非在正當執行職務，屬非法拘捕被告，拘捕之後使用手銬亦屬違法，故被告之後做的任何抗拒都是合法。

警員從沒以抗拒警員拘捕被告

潘又指，本案無證據證明被告有意圖抗拒警員，控方第一證人證供前後矛盾，他從來沒有以抗拒警員拘捕被告，「到今日都無咁講過，今日都仲係講拉佢非法集結」，即使將控方的證據推至最高，都不能裁定被告有罪，認為不應再浪費法庭時間開啟辯方案情。

裁判官劉淑嫻稱需時考慮陳詞內容，而控方亦需時回應，劉官下令雙方於指定時間呈交書面陳詞，4月15日將開庭宣判案件是否表證成立。

被告吳應武（59歲）否認去年1月19日在旺角「潮流特區」外抗拒警員22266。案件由裁判官劉淑嫻審理。辯方庭上透露，被告早前曾患骨癌及羊癇症；前年則患肺癌及哮喘，需定時服用多種藥物，或需較長時間休息。

【案件編號：WKCC2375/20】

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