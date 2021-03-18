公立醫院門診，個案一：「健哥（化名），請坐。」

「醫生，我上星期驗了血，結果如何？」

「不太理想，空腹血糖（Fasting glucose）、糖化血色素（HbA1c，反映過去三個月血糖的平均值）和尿酸指數也踩界，『壞膽固醇』（LDL-cholesterol）更比去年的低位升高了兩成有多。」

「那是始料所及，自從新冠疫情爆發，公司勒令所有僱員在家工作，子女也改為線上學習，太太忙於照顧他們功課，只好餐餐吃外賣，不是燒味飯、焗豬扒飯，就是乾炒牛河、魚香茄子炆米，加上健身室和其他運動場所關閉，吃下的卡路里無從消耗，半年下來重了十多磅，你說血糖、膽固醇怎能不高？」

「健哥，你再胖下去，恐怕連血壓也會失守。講真，吃外賣也可選擇清淡的，再者，地方許可的話，我建議你購置一部健身單車，或者每天落街慢跑五公里，只要持之以恒，血糖、血脂肯定比之前更理想。」

「醫生，我明白了，香港雖有疫情，卻不是放縱飲食或怠惰身體的藉口，除了防疫，我以後會多加注意生活習慣的了。」

個案二：「廣仁（化名），你體重比三個月前清減了數公斤。」

「唉，那要拜疫情所賜。」

「此話何解？ 疫情理應不會直接導致體重下降，消瘦成因可以是糖尿病、肝病、肺結核、腫瘤、甲狀腺問題等，我會替你驗血和進行有關檢查，再者，節食、厭食或其他飲食問題也能影響體重，你最近胃口如何？」

「胃口沒問題，但吃得很少。」

「廣仁，胃口好反而吃得少？ 那實在不合常理啊。」

「醫生，『常理』只適用於正常的世道，你認為現今的香港是正常的嗎？ 我已失業零收入了大半年，政府的八百億甚麼計劃我一毛錢也沒有受惠，現在連食物都負擔不起，那有不瘦的道理？」

無言 ……

（按：以上兩則均為筆者所見改編。）

麥煒和 腦神經科專科醫生