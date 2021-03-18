SIM卡實名制公眾諮詢將於明天結束。當局不論在記者會還是諮詢文件中，也用到不少篇幅提及SIM卡與電話騙案的關係，指SIM卡在不同類型的騙案被廣泛利用，因此需要「優化規管儲值卡的使用」，從而防止和協助偵查涉及儲值卡的罪案。但實名制又是否真如「靈丹妙藥」，能令騙案從此消失？

要考慮實名制能否有效打擊電話騙案，先要了解電話騙案猖獗的原因。翻查過去報道，政府和警方曾多次提過主因如下：

一、多使用境外電話，涉不同司法管轄區

多年來，不同政府官員提及電話騙案時，說法均是指電話騙案是以跨境犯罪為主。如於2015年撲滅罪行委員會會議後，有記者質疑警方的電話騙案破案率偏低時，時任保安局局長黎棟國就以大部份電話騙案，是在香港境外打電話進來，要與不同的司法管轄區一起偵查作解釋。甚至在政府提出SIM卡實名制兩個多星期前，保安局局長李家超曾在立法會書面答覆中，指出在去年1月至11月，錄得的大部份電話騙案均涉及香港境外的來電。這反映電話騙案主要源頭，非來自本地儲值卡，而實名制根本無法規管海外騙徒來電。

但在諮詢文件中，商經局未有提及以上境外來電的數字，只指出在涉及本地號碼的騙案中，近七成是使用本地儲值卡接觸潛在受害人。而警方亦未有回覆確實源頭來自本地儲值卡的騙案，只稱有約一半的電話騙案在過程中牽涉本地電話號碼，例如進行其他角色扮演等，當中儲值卡佔九成。

二、有組織犯罪，戶口款項迅速被轉走

調查的另一困難，是有關騙案多是有組織犯罪，騙徒擁有大量戶口。當受害人將金錢匯入騙徒戶口後，騙徒會如金字塔式逐層逐層，迅速將錢轉到不同戶口，甚至匯至海外，這便需要警方與其他司法管轄區合作。警方或能追查到首數重騙徒的戶口，但通常大部份款項經已被轉走，剩餘款項並不足以彌補多位受害人。而至於背後的集團，往往他們也能提出不同的抗辯理由，如辯稱自己是誠實商人，解釋相關騙款是來自正當交易等，但這難處與電話卡是否實名未有太大關係。

9成電騙經銀行或找換店匯款

其實電話卡並非唯一能實名追蹤騙徒的途徑，根據警方數字，近年不論是「猜猜我是誰」騙案抑或是一般電話騙案，超過9成個案都是透過銀行戶口轉賬或找換店匯款至騙徒戶口。

處理過多宗詐騙案件的陳韻祺律師表示，如受害人擁有騙徒的銀行戶口號碼，希望銀行披露相關騙徒的資料如地址等，可透過警方調查，又或是民事法律程序，取得法庭頒令。而按現時程序，有關騙徒的資料一般也是以銀行資料為準。因根據打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引，銀行如要為客戶開戶，要進行多重審查，完成一些AML（Anti-Money Laundering, 防洗錢）或盡職調查要求。所以有關賬戶持有人的資訊，理應已獲銀行認證，較為可信。

因此即使電話卡實名制實施，她質疑流動電訊商未必有相關資源，能做到銀行級別的認證。而且亦對有系統的詐騙集團，會否用真確的個人資料登記，並進行詐騙很有保留。

距離諮詢期尚餘2天，商務及經濟發展局早前向立法會提交文件，稱已與不同持分者，包括「主要政黨」，進行超過20次會面與討論，持分者大致支持和認同登記制度。不過事後有不同政黨均表示沒收到政府邀請討論，《蘋果》向商經局查詢，原來「主要政黨」是指立法會內主要政黨。

未有收到邀請的包括公民黨，秘書長梁嘉善指公民黨於3月就電話實名制進行電話調查，一共訪問了758位受訪者。其中調查有兩個結果值得留意，分別各有逾半受訪者擔心實名制下，警方會在沒法庭手令下命令電訊商交出用戶個人資料，以及擔心實名制會配合安心出行等程式監控市民，反映市民對政策有保留。

雖然商經局指實名制能增加騙徒犯案難度和成本，但梁嘉善表示現時科技發達，騙徒可用其他程式打電話，亦有不少騙案非以直接通話，而是用交友程式、社交平台等去接觸受害人。至於商經局稱以虛假資料登記電話卡會有罰則，梁嘉善則認為，現時就算是銀行戶口買賣亦一直有價有市，單以多一項罰則便想令騙徒卻步太天真。反而擔心成效不似預期之餘，更犧牲市民私隱，呼籲市民把握最後諮詢期，向政府表達意見。

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