5歲女童疑遭虐待致死，其8歲胞兄亦受虐，他們的親父及繼母被控謀殺等罪，案件今於高等法院續審。曾會見案中男童的校內社工出庭作供，否認曾向繼母提及校方已制定使X減少說謊和發脾氣的計劃，亦不曾表示X的自理能力差。社工在辯方盤問下同意，男童曾聲言以不吃飯懲罰自己頑皮。控方已舉證完畢，案件下周一續審。

本案30歲首被告為女童Z及男童X的親父，同齡次被告則是兩童的繼母，他們都否認謀殺Z。57歲第三被告是次被告的母親，她否認四項虐兒罪。案發於2017年8月至2018年1月。

陳姓社工今供稱，2017年11月13日曾會見X，發現他的右小腿有三至五處被打痕迹。當時X表現平靜，「見到佢眼神有啲疲倦」，陳打算多了解X，遂和他聊天，其間X對答正常，惟漸露疲態，陳於是讓X休息。

控方問陳，於2017年11月中有否向繼母提及校方已制定計劃，使X減少說謊和發脾氣，陳指沒有，亦否認曾向繼母表示X的自理能力差。陳及後曾與X見面聊天數次，其中有一、兩次檢查X可有新傷勢，但承認也只是「捋一捋手袖睇嘅啫」。

親父的代表大狀吳政煌盤問指，陳曾在一次會面或會議上，建議親父教導子女時可以施行較溫和的方法，例如子女表現好則以貼紙作鼓勵。陳稱應為在電話上提出。

第三被告「哎吔外婆」的代表大狀潘志明則指，X於2017年11月9日請病假，陳則在同日見其繼妹Y；當時Y提及親父不常體罰X，對上一次體罰已是數星期前的事。陳同意大狀所說。

老師指男童案發期間脾氣變得暴躁忟憎

潘大狀續指，及後陳就X的傷勢向社署尋求建議，並回答一名蕭姓女職員的詢問，指X的傷勢並不嚴重。陳確認曾有此事，並自言只看見X的大腿上兩道瘀痕，因而有此評估。大狀也指，其後陳一次問X為何不吃飯，X答稱他頑皮，故如此懲罰自己，以反思己過，陳確認是如此。

陳接受繼母的代表大律師羅志霖盤問稱，她曾與繼母提及X的自理問題，但又稱那時X像正常小童，不認為他有問題。

大狀亦指，陳曾建議親父教導子女時採取較溫和方法，亦向繼母建議以類似計劃令X減少說謊及發脾氣。陳同意對親父作相關建議，表示她得悉親父管教上有困難，故此提供獎勵計劃等較正面的管教方法。至於繼母方面，陳則稱有提及管教上可嘗試「唔好打唔好鬧」，惟並非只針對說謊及發脾氣。

X三年級的黃姓英文老師供稱，她初認識的X是「好活潑、好開朗嘅小朋友，好多時都有笑容」，和同學相處融洽，沒有特別不尋常之處。惟黃在2017年11月中發現X的傷勢後，X變得沉默，「笑容冇咗」，身上亦不時看見有傷痕。黃又稱，以往X會願意接納他人，但其後他遭同學碰到或推撞後，會反罵他人，脾氣亦變得暴躁和「忟憎」。

【案件編號：HCCC28/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！