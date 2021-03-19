建制派立法會議員繼續要求教育局在全港學校設閉路電視（CCTV）監察教師。教育局副局長蔡若蓮表示，錄影可能會讓學生不敢回答問題，影響師生在課堂上互動，令課堂有如表演。有議員指收到有關教材的投訴，稱有內容涉嫌違反《港區國安法》，蔡若蓮稱已經向編寫教材的機構及學校發出指引，現時未有需要將市面教科書收回重新檢視。

立法會「研究幼稚園、中小學教科書及教材編製小組委員會」今早（19日）開會。早前提出全港學校應在課室安裝閉路電視監察教師教學的自由黨議員張宇人，在會上再提同一建議， 稱政府「永遠都攞唔到共識」，因教師必定會反對，特別是「唔係好稱職」者：「唔係好跟個課程去教書，甚至佢自己喺度舂吓舂吓眼瞓，咁佢當然唔想俾人睇到啦。」

民建聯議員葛珮帆其後亦和應，稱立法會會議亦有網上直播及可供重溫。她又指即使不使用閉路電視，政府亦可研究一套「中央系統」，讓學校將所有課堂錄影片段上載到其中，學生可以重溫，又可監察教學質素，並表示若局方提出有關方案並申請撥款，相信會獲立法會支持。其黨友周浩鼎稱在疫情下學校使用網上教學已一年，相信教師已經有在鏡頭前教學的經驗，「都係跟課程去教，教啱嘅嘢，有咩好驚？」

蔡若蓮指學生知道有錄影 會影響課堂互動

但教育局副局長蔡若蓮回應時表示，立法會會議關乎公眾利益故需要公開，而課堂則是以學生學習為主要目的。張宇人早前建議閉路電視只拍攝老師而非學生，但蔡稱學生會因為知道有錄影而不敢嘗試回答問題，影響課堂互動，「佢知道其實每一堂課都喺度表演，當好多人睇、好多觀眾嘅時候，小朋友就唔會參與課堂……成功嘅課堂唔係老師喺度表演，而係同學嘅參與」。

蔡又指留意到世界各地在校內安裝閉路電視者，絕大部份都是基於安全理由安裝，若要照顧學生的學習需要，老師亦可以自行以錄影機錄影課堂，而非閉路電視。

教科書提中國威脅論 葛珮帆稱涉違《國安法》

葛珮帆又指，自己收到有關通識科教科書的投訴，稱內容包含「中國威脅論」，涉違反《國安法》，問教育局是否有專責隊伍處理已出版的教科書。蔡若蓮稱在《國安法》訂立後已經提醒編寫教材的機構留意，亦已經向學校就法例訂立後的注意事項發出詳盡指引，認為現時沒有需要將市面上所有教科書「抽返來由頭睇過」。

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