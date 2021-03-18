新冠疫苗開打，「群體免疫力」又成為討論點。不少人其實對「群體免疫力」存有誤解。

「群體免疫力」最容易和「疫苗有效率」混淆。有些人甚至誤以為即使自己打了針，也必須要整體超過七成市民接種了疫苗，自己才安全。「疫苗有效率」是指接種了疫苗，有多大把握你是受保護，不怕染病。例如疫苗有效率是95％，即是100人打了針，95人會受保護，與社會其他人有否打針無關。

「群體免疫力」考慮的，反而是沒有接種疫苗的人會否染病。首先，人傳人的疾病，即使傳染率是100％，也必須要兩個人有一定的接觸才會傳染。另一點，傳染期是有時限的。病人會復原，或者死去，就失去了傳染力。所以，假如群體中好些人是不會被傳染，也不會傳染人，那麼沒有保護力的人，有機會根本接觸不到病毒，於是也不怕受感染。這就是「群體免疫力」的原理和作用。

群體內，要多少百分比的人有免疫力，才可以達至「群體免疫力」，是複雜的數學問題。相關因素，包括病毒的傳染效率、潛伏期、病毒的種類多少、變種的出現、群組的活動力、疫苗的效率等。以有限的資料估算，對新冠病毒達至「群體免疫力」，大約要60％至75％成員有免疫力。

對新冠病毒免疫主要有兩途徑。第一，感染後復原並產生抗體。第二，注射疫苗。靠自然感染達至群體免疫，已經證實不可行。因為感染會產生一定的重症和死亡，特別是高風險人士，例如長期病患者。而且自然感染需要非常長時間，甚至最終不能達至60％以上免疫力。所以，接種有效疫苗，是唯一出路。

再重複一次，接種了疫苗，可以保護自己，免受感染。假如社會有足夠人接種了疫苗，就可以有「群體免疫力」，保護未有或未能接種疫苗人士。始終有些人因為各種原因，例如對疫苗成份過敏、有嚴重病患、免疫系統受抑制等，不適合接種疫苗。

香港經歷幾次群組爆發，幸好沒有急速擴散。其中一個原因，可能是香港的「群體口罩率」，達至90％以上。不過，一旦除下口罩，就失去保護力。所以，疫苗是踏向正常生活的第一步。

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鄭志文醫生