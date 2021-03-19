前年11月警方在葵涌埋伏監視兩名偷車賊，現身執法時遇反抗，街頭纏鬥之後，其中一名賊人登車欲逃，並駕車衝向警員，警員先後開三槍抵抗，兩槍打中賊人，該賊人就擒前謂：「我中咗槍，我偷車咋，阿sir。」中槍賊與偷車同黨早前在區域法院早前承認多項控罪，法官今判刑時形容中槍賊高速倒車撞向警員，情況危險及嚴重，中槍賊另涉一宗買兇傷人案，兩案共被判囚6年。偷車同黨則判入獄26個月。

偷車案中，中槍的首被告陳傑瑛（28歲）承認盜竊、偽造文件、無牌駕駛、危險駕駛、管有攻擊性武器、藏毒、拒捕等19罪，同黨次被告陳偉堂（44歲）承認企圖盜竊和襲警兩罪。次被告已就偷車時損毀汽車賠償4,000元。

警開兩槍仍不停車

法官今判刑指，兩名被告管有假車牌等工具，可見是有計劃犯案，而且兩人夥同犯案，分工合作，故刑責相同。首被告當時高速倒車及掉頭，驅車撞向警員，警員開兩槍，首被告仍沒有停車，直至警員開第三槍，車撞鐵欄才停下，法官形容情況危險及嚴重。法官就偷車案判首被告46個月，其中危險駕駛罪，首被告須停牌兩年，而有關停牌令是首被告服刑後完成後開始執行，次被告則入獄26個月。

至於另一宗買兇傷人僅涉首被告，法官指首被告早有預謀，且備有開山刀，幸事主及時躲開才逃過一劫，判首被告入獄40個月，當中26個月監禁與偷車案分期執行，共判監6年。

案情指前年10月，首被告從上水偷走一輛白色豐田車，換上盜取的車牌，同月22日午夜載着女乘客在打鼓嶺駕駛，其間被警察截停。被告神色緊張，突然驅車離去，當時女乘客的身份證還留在警察手上。同晚警方尋回被遺棄的豐田車，並發現首被告無牌駕駛，他被取消駕駛資格至2022年7月。

次被告為救首被告失手就擒

翌月被告偷取一輛白色豐田Mark X和其他車的號碼牌，同月16日凌晨4時駕車，偕次被告前往葵涌葵德工業中心，打算偷取另一輛車，但被埋伏監視的警署警長與一名警員現身制止，首被告逃走，兩警合力追截，三人糾纏在地，警署警長出動警棍。次被告揮動螺絲批欲營救首被告，結果失手被制服，首被告則脫身乘機登上豐田車，並且倒車衝向其餘三人，然後企圖駛走。

警署警長拔槍上前攔截，首被告繼續衝前，警署警長開槍，相隔一兩秒開第二槍。首被告轉為衝向警員，警員避開後，車輛撞到鐵欄停下，警署警長再上前，但聽到車輛引擎加速，見到車胎轉向他，於是開第三槍。被告對警署警長說：「我中咗槍，我偷車咋，阿sir。」然後就擒。

警方在車上搜到士巴拿、水喉鉗、兩把開山刀、0.4克冰毒和冰壺。首被告向警方承認犯案，稱開山刀用於自衞，放在車上用來嚇走暴徒，冰毒則是自用，最後一次吸服是案發當日凌晨。

買兇傷人目標為西貢麵包店東主

首被告另涉一宗串謀斬人案，早前承認另外7罪。辯方透露他為警方錄口供檢控他人。案發於中槍事件前半個月，據被告警誡下招認，男子林鎮勇告訴他有人出錢，請人斬一名西貢麵包店東主鄭耀棠，針對非要害部位。被告答應參與，為此偷車供犯案之用。

10月29日凌晨4時半，事主鄭耀棠駕車返回麵包店，及後離開取車時發現後輪胎5個螺絲帽被拆除。正當鄭想辦法處理之際，首被告駕車載著林鎮勇和女子陳可欣，從後駛至衝向鄭，鄭差點被輾過。

汽車剷上花槽卡在石壆，首被告等人棄車，搶走路邊的士逃走，首被告拿開山刀威迫司機服從， 割傷司機的手。駕走的士時，林怪責首被告早前撞車，首被告解釋是想撞鄭。警方從的士內拍下的片段認出首被告，其後拘捕他。

【案件編號：DCCC424、719/20】

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