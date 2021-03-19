數百名市民前年10月4日趁蒙面法生效前夕，在元朗區集會抗議惡法，及後演變成警民衝突，有便衣警稱腳邊被擲汽油彈，擔心生命受威脅下開槍，射中14歲少年的左大腿。少年一度情況嚴重，送院翌日被捕，去年9月被控暴動及蓄意嚴重傷人罪。現年15歲的他今在粉嶺裁判法院少年法庭承認暴動罪，主任裁判官蘇文隆將案押後至下月7日判刑，其間索取被告的教導所報告，被告須還柙。

少年現已15歲，他被控有意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪，以及參與暴動罪。傷人控罪指被告於2019年10月4日在元朗大棠路近青山公路元朗段交界，和其他不知名人士非法及惡意傷害陳姓警員。暴動罪則指被告於同日同地和其他不知名人士參與暴動。

少年今承認暴動罪，控方同意將有意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪存在法庭檔案不予起訴。

【案件編號：FLCC700046/20】

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