【串謀刑毀案】

【本報訊】網民前年12月9日發起「大三罷」，五名男子凌晨在上水被捕，被控串謀刑事毀壞等罪，裁判官黃國輝連日分別怒罵警員證人「乜都唔記得」及「色盲」，更揭發有警員在記事冊寫上「love you」。他昨基於警員沒有對被告施警誡，決定運用酌情權將警員向被告查問有關號召堵路的「光復上水、黎明行動」Telegram（TG）群組事宜的回應剔除。

警問TG群組 辯方曾指不公

辯方早前提出，警方於案發當日在沒警誡下向多名被告查問有關「光復上水、黎明行動」TG群組事宜，對被告造成不公，基於公平性，要求黃官拒絕接納該些回答為呈堂證供。警員供稱被告在其查問下承認有加入該TG群組。

黃官昨指，警員查問時並沒打、嚇或利誘被告，惟警員是在有合理懷疑被告干犯罪行下截停各人，理應施警誡，故決定剔除各被告該些回應為證供。

黃官裁定各被告表證成立，押後至下月14日，聽取控辯雙方的結案陳詞。

黃官連日向作供的警員證人「發炮」，除了罵警員梁加偉作供態度不當，亦斥看守證物的警員「乜都唔記得」及質問他是否「色盲」。警員梁俊浩（譯音）更被揭在記事冊寫上「love you」。

被告依次是地盤工人何國基（40歲）、學生陳家維（18歲）、學生林曉偌（19歲）及17歲陳姓學生被控串謀刑事毀壞罪；男教師謝銘基（32歲）則被控管有工具意圖作非法用途罪，涉及兩把剪刀、兩把剪鉗及一個士巴拿。

案件編號：FLCC1704/20