【本報訊】政府今年1月突提出引入電話卡實名登記制度，外界擔心個人私隱受監控，惟政府一意孤行，只肯把公眾諮詢期延至本周六。公民黨隨機抽樣訪問758位市民，發現六成人憂警方濫索電話卡資料。該黨指SIM卡實名制不一定能防範罪案，甚至有可能冤枉無辜。同時，5G可追蹤用家身處的精準位置，市民出入時的私隱很有可能外洩，公民黨擔心警方濫權，動輒要求電訊商提供市民登記資料。

55%認為諮詢時間不足

按諮詢文件建議，執法部門可在一名不低於等同警司職級人員授權下，要求電訊商在沒有法庭手令下提供電話智能卡的登記資料。公民黨認為內部授權機制是「自己人審批自己人」，容易濫權。該黨民調顯示，60%受訪者對有關安排表示「非常擔心」或「擔心」。

在5G發展下，街頭巷尾也有小型基站，能時刻與市民的智能手機連線，變相可監察市民身處的精確位置。公民黨民調顯示，55%受訪者認同會構成私隱隱患。

該黨調查顯示，55%受訪者認為諮詢時間不足，「以往就重大政策諮詢公眾，一般會有約三個月時間。我們譴責當局諮詢期僅50日，快刀斬亂麻，企圖蒙混過關」。

公民黨指SIM卡實名制不能防範罪案，因為騙徒不一定要以本地電話號碼登記，以電郵地址或者facebook賬戶亦可，即使騙案只能以本港電話號碼才能進行，騙徒也不見得會利用自己的真實姓名來登記電話號碼：「執法部門追查輕則被轉移視線，重則冤枉無辜。」

該黨指為推銷實名制，保安局羅列一系列牽涉「太空卡」的嚴重暴力罪案，但該黨民調發現，較多受訪者認為有關說詞過份穿鑿附會，48.5%受訪者不認同有關說法。

根據諮詢文件，登記的個人資料將由電訊商保存。公民黨指出，建設、營運數據庫所需開支甚巨，如澳洲各電訊商每年便需花費近8,000萬港元維持其數據庫運作，若電訊商把有關開支轉嫁用戶，電話費勢必上漲，調查亦顯示，55.7%受訪者傾向不能接受電話費因此上升。