【送暖高牆】

極權以牢獄囚禁追求民主的人，以高牆阻隔渴望自由的心，極權營造的肅殺氣氛反使香港人更不言棄。讀者來信說，冬去春來，花無百日紅，正因無常才有改變可能，留下的是美麗、真誠和仁善，不義不善定必被捲走；雞蛋受烹會越趨堅固，政權張牙舞爪時，活下去就是希望。有人說笑，寫給手足的信難過寫情信，縱有千語萬語但一頁難盡，感謝讀者踴躍寫信，《蘋果日報》亦將繼續努力成為連接高牆內外的窗口。

（讀者電郵請發送到letterstoprison@appledaily.com，或來函將軍澳工業邨駿盈街8號《蘋果日報》編輯部）

等你們在青天下相聚

毛孟靜姨姨：

你的良知令人欣賞，你的努力令人敬佩，你的爭取令人動容。為民請命職責所在，不平則鳴本為文明社會所許。期望明鏡還你清白，等待你與各位仁者重獲自由，我們得以在青天下相聚。行到水窮處坐看雲起時，持平的心境撐住這一關，你們不孤單公道在人心。

瑋淇上

受挫折也當平常

致47人：

牆內的你們請好好保重，牆外的我們請大家盡做可做之事。物有本末，事有終始，堅信黎明一定會到來、藍天必會再現！

送給你們的歌⋯⋯

幾多往時夢，幾許心惆悵，

別了昔日家，萬里而去，心潮千百丈。

收起往時夢，拋開心惆悵，

任那海和山，助我尋遍，天涯各處鄉。

闖一番新世界，挺身發奮圖強，

要將我根和苗，再種新土壤。

就算受挫折也當平常，

發揮抉擇力量，再起我新門牆，勝我舊家鄉！

惦掛着你們的婆婆媽媽

個個都讚嘅一定係好人

Carol：

《蘋果》有個「寫給47人的家書」欄目，叫大家分享同47人（初選被捕者）嘅打氣說話。我都有諗：到底仲有乜好寫？寫咗可唔可以令你哋有返自由？諗完都決定寫，因為都係想打吓氣，等大家仲記住呢班人。Carol，同你因公事有幾次碰頭機會，唔算係好熟，但每次都覺得你斯文有禮，做嘢好有交帶，講起勞工權益係突然間好有火。

之前見你第一次去報到，保釋後出嚟喊住話好驚再見唔到大家，真係個心酸一酸，但你喊完又話自己OK，相信都係唔想人擔心，其實係好細心。我諗個個都讚好嘅人，真係一個好人，希望你可以頂住，今年5.1勞動節遊行，吳敏兒嘅「紙板人」，沿途一定好多人同行。會為你祈禱。

工友上

雞蛋經烹煮更堅固

親愛的民主同路人：

縱使身在他邦，每天都在關心你們在囚室的情況，心總是痛！記得一個比喻，雞蛋很脆弱，但是經過烹煮，變得越來越堅固。你們就是站在高牆下的雞蛋，也將會變得更加堅強！相信你們更會像咖啡豆、被挆得體無完膚，卻發放無比的芳香。政權張牙舞爪、囂張跋扈，我們似乎沒有能力應付。但是主在高處一直在看，祂會執行正義的審判；此時，我們只好等待。

全世界愛好自由民主的公民，看到香港近月的情況，亦鑑於武漢肺炎病毒不負責任的向世界傳播，對中國共產黨了解更多，同樣厭惡感也增加；他們向本地政府要求，拒絕中國共產黨的滲透。更廣泛的國際聯盟正在進行，要求中共正確地處理香港人的訴求。即使此刻，我們的訴求似乎不可能實現；但是能活下去就是希望。

「現在的苦楚若比起將來要顯於我們的榮耀，就不足介意了。」

「你們就是為義受苦，也是有福的。不要怕人的威嚇，也不要驚慌。」

以上兩段經文送給大家。你們確實為公義，也是為了我們，而犧牲自己的自由。主揀選了你們是看得起你們的耐力；這樣的鍛煉是難受的，但是會一生受用。我們在世界各地會透過各種渠道宣揚你們的犧牲，為你們的自由發聲。

自由鳥上

不義磨練更強的你

杜啟華：

今天的不義，將磨練更強的你，莫忘初心，你為公義去到咁盡，天理必還你公道。

香港一市民

身體不自由，心能慢活

手足們和47位民主派：

我，一個長者，天天為你們祈禱，願主與你們同在，主佑你們平安。知道你們在獄中，失去自由，在極度規範生活中。求主帶領你們，則使身體不自由，身心能在慢活，看書，祈禱，看信和回信。

我，一個長者，時常記掛着牆內的你們，你們不孤單，有一個婆婆在牆外默默支持着你們。婆婆很想講笑話給你們聽，令你們能苦中作樂，但婆婆現在想不出一個笑話來，婆婆真無用，你們就笑笑婆婆好了。你們可以在獄中學習新知識和新手藝嗎？祝願大家身心平安。

婆婆飛鳳上