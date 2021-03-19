瓷器收藏家葛師科墮入倫敦金騙案，損失逾5.7億元，前年入稟高等法院控告11人和6間公司。兩名被指向葛提出虛假投資計劃的被告沒有提交抗辯書，高等法院今頒發欠缺狀書下的判決，判葛可取回逾1.9億元損失。

判決牽涉的被告是龔浩然和林萬璋，兩人沒有呈交抗辯書，也沒有親身或派律師出席前日高院聆訊。判詞指是次判決只是基於程序理由作出，不影響其餘被告抗辯。

案發於2016年至2018年，龔浩然經電話行銷首次致電葛師科，不久葛與龔浩然和林萬璋見面，葛接受提議投資倫敦金。林多次告訴葛投資虧蝕，建議找買家接手，誘使葛支付保證金和額外資本，又聲稱為葛墊支費用，要求償還。事實上投資純屬虛構，龔和林的欺詐陳述令葛支付逾1.9億元，由林、部份被告和其他林指定的人接收。

葛師科同時要求法庭宣告，經林萬璋數個銀行戶口接收的1億元，是林以信託形式代他持有。法官歐陽桂如指，法庭通常不會在沒有審訊下作出宣告，但這只是慣例，法庭有責任給予原告一切應得的公義。鑑於林可能有其他債權人，為了保障葛的權益，應該宣告葛對流入該戶口的款項有擁有權，這亦有助葛追查款項去向，因此答應申請。

【案件編號：HCA2208/19】

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