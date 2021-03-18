【違限聚令案】

【本報訊】民主派47人初選案其中一名被告、前學民思潮發言人黃子悅被扣押十多日後，因與時任男友即現時丈夫於去年母親節「和你Sing」被指違反限聚令，昨被押解到庭應訊，兩夫婦均不認罪。黃精神不俗，與丈夫在庭上全程用手勢及眼神隔空交流。其夫及後在庭外解釋，手勢主要是問黃有沒有寫信及是否收到信件。

兩人拒認罪

黃子悅（23歲）及吳家倫（28歲）各否認一項參與受禁群組眾集的傳票，兩人被指去年5月10日在旺角豉油街與通菜街交界犯案，押後至5月24日開審，控方將傳召五名證人，辯方指聚集人數不超過八人，兩人並非參與受禁群組聚集。

黃子悅昨不時與到庭旁聽的親友揮手打招呼，又不斷與丈夫以眼神及打手勢交流。聆訊完結後，她在步入囚室之際以單手向親友做心形手勢。

黃子悅丈夫在庭外透露，在庭上的手勢大意是問黃有沒有寫信及有否收到信。離開法庭時他拿着捷克作家米蘭．昆德拉的著作《生命中不能承受的輕》遮面。

黃曾透露，當時與男友前往商場購物，目擊警方追捕市民，遂在警方封鎖線外以電話直播，卻突遭警員扯進封鎖線內，再被票控違反限聚令，他們並不認識身旁的人。黃更指有男警出言性騷擾，評論其身材，「條女平時IG好大波，原來好細」。

案件編號：KCFS59/21