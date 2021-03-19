全國人大出手閹割香港民主選舉，包括僭建資格審查委員會，對參選人作篩選。全國政協副主席、前特首梁振英接受梁粉媒體「港人講地」專訪時直認，資格審查委員會的工作就是要政治審查，排除「叛國」的人，而委員會「無論是中央做或是特區做都合適」。

不諱言資格審查用作「政治審查」

「港人講地」一連兩日刊出梁振英專訪。梁振英直言，一個治港班子成員「愛國」與否是政治問題，如外國講叛國是甚麼也政治，毋須諱言資格審查委員會是作「政治審查」。

他指出，今次選舉改革「由中央做，由中央推動」，再進行本地立法，所以資格審查工作無論是中央做或由特區做「都合適」，否認中央干預，指特首最後都是中央任命，「中央絕對有權說某人不適宜做行政長官、不適宜做立法會議員」。

至於資格審查委員會應不應有上訴機制，梁沒有正面回應，稱有些上訴「爭拗到天光都可以爭論」，又指香港過去「玩程序」的人太多，如立法會「拉布」；前內會副主席郭榮鏗主持立法會會議，搞那麼久都選不出主席、審議《國歌法》等等，認為「如果給他們玩程序，那就還有很多事情可以玩」。

梁振英又估計，即使修改選舉制度，民主派仍會參選，指不少民主派區議員都願意宣誓，留任區議會，發揮他們的作用，相信有了新的立法會組成及新的選舉方法後，立法會不會是「清一色」由建制派組成。

相關報道：閹割選舉框架曝光 選委會由5界別共1,500人組成 立會增至90席 選委會有份選

質疑有否必要直選立法會議員

對於新選舉制度下直選議席比例減少，梁振英反駁，過去一、兩屆立法會選舉直選出身的議員，其政綱或其選民投票時，都沒有考慮到地區議題，完全違背了直選的初衷，質疑沒有進行直選的必要。

梁又認為，在人大決定下，選舉委員會的組成會變得更廣泛，更能凸顯香港政治制度中均衡參與的初心。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！