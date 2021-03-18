中美外交高層「2+2」會談將於香港時間今日清晨在美國阿拉斯加舉行。這是中美高官時隔九個月後再會面，舉世矚目。詭異的是，會談的時間、地點都顯示美方力壓中方，雙方在會前更是惡語相向而不是營造良好氣氛，讓外界看不到中美關係有破冰的希望。中共官員此行堪比台灣總統陳水扁2007年過境時所描述的忍辱負重，無論戲演得好不好、有沒有成果都不重要，最終都會宣傳成習近平對美外交的一次勝利。

美方會前行動極羞辱

白宮在宣佈中美外交高層「2+2」會晤時，特別強調這次會晤的地點和時間的意義。地點是在美國領土上舉行，即主場、主導權在美國；時間是「在我們與亞洲和歐洲的夥伴和朋友會晤並進行密切磋商後」，即中方是非朋友、非夥伴的「二等」邦交。中共最怕的是沒面子，因此硬拗這是中美「高層戰略對話」。

尤可圈可點的是，美方在「2+2」會晤前的兩個行動極為羞辱中共。一是美、日外長防長「2+2」會談後發表聯合聲明，破天荒地點名批評中國在東海、南海擴張，在香港、新疆侵犯人權。二是美國更新制裁中港官員的名單，點名24個中港官員損害香港自治權。

雖然中國外交部發言人對美日聯合聲明和制裁名單嚴詞批駁，又藉美國制裁中國企業炮轟「美國是地地道道的竊聽帝國、竊密帝國和黑客帝國」，但中共外交系統最高級別的兩名官員，中共外辦主任楊潔篪、外長王毅仍如期赴會，沒有反擊美方言行的羞辱。

阿拉斯加的安克雷奇城雖偏遠，但在中美台關係史上頗有名氣。2006年5月，陳水扁擬出訪中美洲時要求過境美國，但不滿只獲安排在安克雷奇機場過境而更改行程，取道阿聯酋。2007年8月，陳水扁再次要求過境美國，同樣只獲安排在安克雷奇機場過境。他這次為了凸顯卸任前過境外交的重要，接受了只停留50分鐘的安排，為表達不滿，又以不穿西裝、不打領帶、不下飛機的方式會見美方官員，同時向傳媒表示，為完成赴中美洲邦交國「共創宏景、永續關懷」之旅，「縱使個人有所委屈，也必須忍辱負重」。

中方謀宣傳外交勝利

2017年4月，習近平赴佛羅里達州海湖莊園與特朗普舉行第一次峯會後，取道阿拉斯加回國。孰料，四年後，阿拉斯加又成了中美政府高層接觸的起點。中共高官忍辱赴會，所謀自然非小。據報道，中方要求撤銷特朗普政府對中國的制裁、限制措施，力推中美元首下月舉行視像峯會。中方的籌碼是在抗擊武漢肺炎、應對全球氣候變化、限制核擴散、處理北韓核問題上對美方提供協助。

其實，中共明知，這些籌碼阻止不了美方在經貿、軍事、人權問題上對中共的圍堵，無論是外交官「2+2」會談，還是習近平、拜登下月舉行峯會，都不可能有實質性成果，難以填補中美高官脫鈎九個月、美國駐華大使離任近半年留下的空白，但中共逼切需要這樣的「戰略對話」、「峯會」，以宣傳習近平的外交勝利，一見面就是戰略對話，一峯會就是「超越西方三百多年來國際關係理論」的習近平外交思想的勝利。

習近平已宣佈反腐取得壓倒性勝利、抗疫鬥爭奪取勝利、全國脫貧攻堅戰取得全面勝利，在內政方面鋪平了明後年續任中共總書記、國家主席的道路。他的黨內地位能否超越鄧小平、毛澤東，端看他在香港、台灣、美國問題上的作為。黨內對他的非議如今主要針對他搞壞了鄧小平苦心經營的香港自治、對美外交。武統台灣的勝利還未露曙光，但香港隨着國家安全立法、「愛國者治港」立法正走向勝利，再奪取一次對美外交的勝利，還不夠為萬古一帝的豐功偉績豎碑嗎？

李平

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