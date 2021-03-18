【本報訊】大同新邨聖德肋撒幼稚園校長胡肖霞被指要求教師在工作時間到其上水的寓所髹壁畫「培訓」後，有傳媒報道涉事上水大宅有多處僭建，包括兩間玻璃屋、一個養龜水池和多個搭建物，總僭建面積約2,500呎，胡肖霞承認改動無入則，但稱不熟悉法例，不認為有做錯。 屋宇署回覆指正跟進調查。

網媒「香港01」報道指，胡肖霞位於上水古洞金錢村的寓所位於粉嶺高爾夫球場旁邊，附設車房和後花園，大宅涉嫌總僭建面積約2,500呎。

本報記者昨午到該大宅視察，未見胡在屋內，發現在被指要求教職員髹壁畫的花園內，有兩間涉嫌僭建的玻璃屋及一個養龜池，屋頂天台和正門上蓋亦有搭建的僭建物。本報以電郵向胡肖霞查詢，未獲回覆。

胡肖霞向「香港01」承認屋頂天台及正門旁搭建的簷篷沒有向屋宇署入則，又稱天台的簷篷只有上蓋，沒有向外延伸或圍封，相信「政府應該可以容忍」，並解釋因村屋漏水，故需設簷篷。

屋宇署跟進

她又承認加建花園內的百呎玻璃屋作倉庫之用，稱不知道加建養龜池需入則，又指愛護動物協會曾派員探訪池內40多隻領養回來的龜，引述對方指該處是「龜的天堂」。

胡肖霞指計劃退休後入住該村屋，強調不清楚關於僭建的法律，非蓄意隱瞞，「你應該話我加建，千祈唔好（話）僭建，好肉酸㗎嘛。你（不要指我）又僭建，又乜嘢，又蓄意隱瞞，完全冇咁嘅嘢！」被問及會如何處理僭建，她反問記者應如何做，「我哋一介良民，點解畀人彈到咁呢？真係唔好咁樣逼我，我真係冇乜嘢做錯」。

根據土地註冊處資料，胡宅涉及兩個地段，料為兩間相連村屋，業主顯示為兩名黃姓人士，兩間村屋同於2014年7月10日獲發滿意紙，兩名黃姓人士同月31日以600萬元購入兩間村屋。至於寓所旁的五個地段則為胡肖霞擁有。屋宇署回覆指正跟進調查有關村屋懷疑有僭建物事宜，如發現違規，會採適當行動。