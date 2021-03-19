前年11月30日大批示威者紀念太子8.31事件，在旺角街頭一帶有堵路示威，警方追捕期間拘捕多人。其中18歲侍應因管有士巴拿和索帶被控管有非法用途工具，他早前認罪，辯方今於東區裁判法院求情，指被告已還柙21日，形容他是「人生第一次失去自由嘅滋味」，已感相當後悔。裁判官羅德泉判刑則指，被告在大型活動中管有「相當數量嘅索帶」，為「嚴重嘅紀律問題」，故不考慮社會服務令，最終判被告入勞教所服刑。

被告胡文龍（18歲）被控於前年11月30日在砵蘭街與山東街交界藏有士巴拿及索帶，控以《簡易程序治罪條例》下的管有非法用途的工具或攻擊性武器罪。他今出庭時表現從容，不時望向旁聽席，離開法庭前，他亦於犯人欄內向旁聽席深深鞠躬。

辯方求情時簡單讀出被告親自撰寫的求情信，透露他經歷了21天還柙生活，已感到相當後悔，對於要家人擔心和經常不辭勞苦探望，亦深感抱歉。

報告推薦接受社會服務令

被告中學師長也有撰寫求情信，信中讚揚被告富上進心，但容易感情用事，或行事前未經深思熟慮，又指願意在被告日後的教育和成長上給予支援。

辯方指，社會服務令服告透露被告與父母同住，有上調酒和沖咖啡課程自我增值，亦有勤奮做很多兼職支付家用。報告又透露被告在運動上有不錯成就，曾於足球和欖球比賽中獲獎。被告坦白承認控罪，亦明白涉案行為是不應該，故推薦社會服務令以作懲罰和更生。另一報告亦指被告體能適合判處勞教中心。

主任裁判官羅德泉判刑時指，控罪涉及士巴拿和100條索帶，而案發時周圍環境涉及大型活動，因此「相當數量嘅索帶」若有目的地使用，「必然涉及影響公安方面罪行」。羅官又直指被告的行為「根源係嚴重嘅紀律問題」，判刑須有紀律上的考慮，認為社會服務令並不合適，將被告判入勞教所。

【案件編號：WKCC2323/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！