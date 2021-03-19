反修例示威爆發以來，傳統名校英華書院學生多次挺身聲援，其校長鄭鈞傑去年請辭。英華書院校董會昨宣佈任命身兼直資學校議會主席的陳狄安為新任校長，將於今年9月履新。陳狄安接受《蘋果》訪問時表示，有機會服務一所歷史悠久的學校感榮幸但具挑戰性，強調做教育一定要與學生溝通並理解其想法，又指高壓禁言不是好方法，「永遠都係疏導好過堵塞」。

記者 鄧力行

英華書院自前年反修例風波以來屢成焦點，去年6月數十名學生在操場唱《榮光》和叫口號後，同月傳出校長鄭鈞傑請辭消息。鄭當時稱請辭僅為個人原因，將到海外與家人團聚，與校內發生的事是「不幸的巧合」。

「永遠都係疏導好過堵塞」

將於今年9月接替鄭的陳狄安接受《蘋果》訪問時表示，有機會服務這所歷史悠久的學校是其榮幸，但同時亦有不少挑戰。他指英華在體育、音樂和數學比賽上都有「衝出國際」的佳績，亦有其文化傳承，希望帶領同事更上一層樓。

對於「英華仔」勇於發聲的文化，陳坦言至今未見過學生，難以詳細評論，亦需時認識學校文化。他強調該校有悠久歷史傳承，信任同事和學生。

「首先一定要理解返學生，始終年輕人一定有年輕人嘅想法。」陳狄安認為，年輕人有想法並不是壞事，最重要是如何與其溝通；作為教育工作者須清楚學生的需要，不會擔心外間批評。

一旦有學生在校內表達訴求，校方將如何處理？陳狄安一再強調，做教育一定是要與學生溝通，高壓禁止不是好方法，「永遠都係疏導好過堵塞」。校方會與學生互相了解各自看法和位置，一起分析疏理事情，不相信單方面「say no」可以解決問題，亦不是教育應有方式。

整體社會環境令學界出現退學潮

移民潮下，多間傳統名校現退學潮，英華書院上學年亦流失約50名學生。陳狄安認為，學生流失一定會影響學校計劃，但現在問題並非只在單一學校，而是整體社會境的問題，不少國際學校、私立學校以至津貼學校均現退學潮，整個學界都要面對，他笑言：「好似睇一間公司嘅業績，當整體經濟狀況下滑，就唔能夠話一間公司賺得唔夠。」

現任港青基信書院校長 兩校師生背景分別大

現年41歲的陳狄安現為港青基信書院校長，他2002年投身教育界任教特殊學校，兩年後轉至港青基信書院任教商科，至2013年成為該校校長至今，由署任起計32歲已開始當校長。他現時亦擔任直資學校議會主席和離島區校長會主席。

當年基信創校不久，陳即加入及參與策劃；現轉至歷史悠久的英華任校長，挑戰不少；兩校師生背景分別頗大，基信較多非華語生亦有近半老師為外籍，英華則主要是本地生和本地老師，他相信管理模式和合作方式都會不同，需時了解學校實際運作情況，暫時未有「大計」。

英華書院校董會主席陳志堅感謝獻身英華27年的鄭鈞傑，形容他在實踐直資計劃、一條龍辦學模式和新高中課程上堪稱模範（exemplary），對於找到「出類拔萃的領袖」（exceptional leader）陳狄安接任感到欣慰。

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