【本報訊】中共閹割香港選舉，透過候選人資格審查委員會來操控參與特首、立法會、特首選委會選舉人士的生殺大權，全國人大常委譚耀宗估計，資格審查委員會的成員要熟悉《基本法》、香港及內地情況、具公信力及德高望重，並引述外界意見指，委員會成員可由特首提名，再由人大常委會任命，以及不能參選免生利益衝突，故料委員年紀較大。譚耀宗又指，如有人提名他，他會出任委員會委員。

料由特首提名

譚耀宗昨出席民建聯兩會分享會，提到資格審查委員會的組成，他估計委員會人數有10多、20人，相信委員會的委員要熟悉法例、《基本法》、香港及內地情況、具公信力及德高望重，不能參選，年紀因此傾向較大。他引述外界意見指，委員會成員可由特首提名，再由人大常委會任命，這有助提升委員會公信力、地位。不過他目前不打算成為委員，但若有人提名他，他會出任。

譚又指，任何人日後想參與立法會選舉，要先過資格審查委員會一關，再要取得特首選委會的提名，但至於是否規定要在選委會中五個界別中各取得某個提名數目，抑或沒有規定，即只需擁有某個選委會提名數目便可；譚指這仍是未知數，但將來會有明確規定。譚料人大委員會將於下周開會，討論香港選舉如何改變，他暫未收到開會通知。

至於立法會現時的分組點票如何處理？譚耀宗指「下回分解，未有答案」。他引述有人指，毋須再設「分組點票」，又指會否是佔多的選舉委員會屬一組，功能組別和地區直選則屬另一組，這亦有待討論。此外，市民在過去立法會選舉中，擁有「一人兩票」，譚指，這要待立法會議席的分佈有明確方向下才有定案。

立法會90席如何組成，譚耀宗指，有傳特首選委會、功能組別、地區直選平分的說法，不符中央官員說法，因人大副委員長王晨提到，由選委會產生的立法會議員會佔較大比例，即是會多於由功能組別及直選產生的議員。他又指，本港未來一年的三場選舉依次為特首選委會、立法會選舉和明年的特首選舉。